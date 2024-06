Paul McCartney en Lima: estos son los precios de las entradas para su concierto en el Estadio Nacional

Paul McCartney regresa a Lima este 27 de octubre. | Fuente: Instagram (paulmccartney)

Paul McCartney dará un nuevo concierto en el Estadio Nacional el próximo 27 de octubre siendo su tercera presentación en Lima tras visitar la capital el 2011 y 2014. En efecto, el legendario exmiembro de The Beatles volverá a nuestro país para cautivar a sus fanáticos con sus temas más aclamados.

Ahora, Masterlive Perú, productora encargada de traer al icónico intérprete de 'Let It Be' gracias al auspicio de Radio Oxígeno, dio a conocer los precios de las entradas para el esperado concierto.

De acuerdo a la publicación difundida en Instagram, los precios están desde los 99 soles hasta los 750 soles en preventa. De igual manera, los montos a precio full varían entre 115 y 790 soles. A continuación, revisa todos los precios de las zonas distribuidas para el ansiado concierto de Paul McCartney.

Zonas y precios Preventa

Zona Tribuna (preferencial): s/.99



Zona Tribuna Norte: s/.165



Zona Oriente 2 y Occidente 2 (numerado): s/.380



Zona Oriente 1 y Occidente 1 (numerado): s/.650



Zona Campo B: s/.290



Zona Campo A: s/.525



Lateral, asientos: s/.650



Central, asientos: s/.750

Zonas y precios generales

Zona Tribuna (preferencial): s/.115



Zona Tribuna Norte: s/.196



Zona Oriente 2 y Occidente 2 (numerado): s/.448



Zona Oriente 1 y Occidente 1 (numerado): s/.750



Zona Campo B: s/.357



Zona Campo A: s/.596



Lateral, asientos: s/.750



Central, asientos: s/.790

Las personas que quieran asistir al nuevo concierto de Paul McCartney deben ingresar a la página web de Teleticket. Las entradas de preventa se podrán adquirir por tarjeta Interbank este viernes 14 y sábado 15 de junio hasta agotar stock.

Precios de entradas para el concierto de Paul McCartney en el Estadio Nacional.Fuente: Masterlive Perú

Paul McCartney trae al Perú su gira 2024 'Got Back'

Paul McCartney anunció su regreso a Latinoamérica. Mediante sus redes sociales, el exintegrante de The Beatles compartió un video con escenas de sus espectáculos con la legendaria canción 'Get Back' informando que llevará su gira 2024 'Got Back' a: Uruguay, Argentina, Chile y Perú.

Por otro lado, MasterlivePerú compartió otro video donde el mismo Paul McCartney, de 81 años, expresó su emoción de regresar a nuestro país luego de diez años.

¨ ¡Hola, peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto¨, dijo el artista británico.

El concierto de ser Paul McCartney promete ser una experiencia inolvidable para los seguidores de su carrera con temas emblemáticos como: Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run y Let It Be. Esta será la segunda vez que el también compositor se presenta en el Estadio Nacional; y la tercera ocasión que tocará en Lima.

Paul McCartney invita a los fanáticos a asistir a su concierto en Lima el 27 de octubre. | Fuente: Instagram (paulmccartney)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis