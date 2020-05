Willie González dio triste noticia a sus fanáticos luego de lanzar su último disco. | Fuente: Instagram

El salsero Willie González sorprendió a más de uno de sus seguidores tras anunciar que se retirará de la música. El artista escribió un mensaje, en Instagram, donde indicó que después de su último disco “Esencia”, lanzado a principios de este año, oficializará su “jubilación musical”.

“Con este disco me despido de la música. Voy a realizar mis últimas entrevistas para retirarme de la música. Hay gente que me quita la paz y mi humanidad, y no voy a permitir eso. En agosto me quito de la música. Adiós a todos”, manifestó.

Tras el inesperado anuncio, los fanáticos del intérprete de “Hazme olvidarla” le mandaron mensajes de apoyo; mientras que otros se mostraron tristes ya que recientemente realizó una transmisión en vivo donde cantó sus mejores temas.

Willie González respondió a sus seguidores agradeciéndoles por apoyarle en su carrera musical; pero sostuvo que tomará otro rumbo: “gracias a todos por tantos años, por su apoyo, pero de verdad me cansé. Me voy a dedicar a mi estudio de grabación y grabar otros talentos”, aseguró.

EL ÚLTIMO DISCO

El 'amo y señor de la salsa sensual' regresó con fuerza este año gracias a su último disco “Esencia”, que lanzó el 6 de enero del 2020. Sus canciones nos hacen retroceder a los inicios de su carrera: “Yo me fui a esa época y recogí todos esos elementos que hice durante los 80's (…) Suena como ese primer disco mío”, aseguró el puertorriqueño quien se mantenía vigente en la industria.

González es -junto a otros reconocidos cantantes como Eddie Santiago, Lalo Rodríguez, Frankie Ruiz, David Pabón, Héctor Tricoche y Jhonny Rivera- una figura destacada en el periodo del subgénero de la salsa erótica.