Joy Huerta reveló que una de las canciones favoritas de su nuevo álbum es "Aire". | Fuente: instagram

Joy Huerta y su hermano Jesse acaban de lanzar su nueva colaboración junto al cantante puertorriqueño Luis Fonsi titulada “Tanto”, cuyo video en YouTube ha tenido un éxito rotundo, pues cuenta hasta el momento con más de seis millones de visitas.

No obstante, el éxito no la hace hace ajena a los problemas sociales que ocurren en el país en el que nacieron, por lo que ha decidido pronunciarse con respecto a la migración de mexicanos y los feminicidios que ocurren a diario en su país.

“México es el país con más feminicidios y la desigualdad entre géneros nos preocupa mucho. También hemos trabajado con los inmigrantes porque somos méxico-americanos. Sin embargo, a veces no nos alcanza la vida para continuar en todo lo que nos interesa”, aseguró la intérprete y explicó que en su nuevo álbum buscó abordar las problemáticas sociales que menciona.

Es así que el nuevo disco del dúo, que saldrá a la luz a principios del 2020, tendrá varias canciones que tengan un potente trasfondo. Un ejemplo, según Joy, es "Aire", uno de sus temas favoritos que sus fans podrán escuchar a partir del próximo año.

SOBRE LA MATERNIDAD

Recordemos que hace algunos meses, la cantante hizo uso de sus redes sociales para anunciarle a sus fans que acababa de convertirse en madre de una bebé junto a su esposa, algo que fue celebrado por sus más asiduos fanáticos.

Es así que, desde que se convirtió en mamá, Joy asegura que se ha vuelto una persona más sensible, algo que la ayuda cuando compone canciones. “(…) Cuando eres mamá es un amor completamente desbordado. Sin embargo, es un amor muy similar el de ser tía al de ser madre. Es como si la llave del agua se abriera más y más y más. Definitivamente, me siento mucho más sensible a mi entorno, mucho más susceptible”, confesó la intérprete de “Me soltaste”.

Huerta asegura que la relación con su pareja funciona debido a que esta entiende que su trabajo no es uno ordinario y que demanda mucho tiempo. “Parte de encontrar con quién compartir tu vida es que entienda lo que haces, que respete lo que haces”, explicó y describió a la madre de su bebé como una mujer “muy reservada”, que prefiere mantenerse alejada de las cámaras.

Asimismo, reveló que cuando su pequeña crezca y acuda a la escuela, intentará mantenerse unida a ella viajando juntas, de la misma forma que hizo su hermano Jesse cuando se convirtió en padre con solo 15 años.