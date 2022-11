Renata Flores alista un nuevo disco: "tendrá un concepto diferente". | Fuente: Renata Flores

A Renata Flores le gusta su voz cuando habla en quechua. “Me gusta más que cuando hablo en español o en inglés”, confiesa orgullosa de ser quechuablante. Tiene 21 años y desde pequeña supo que se dedicaría a la música. Inició cantando covers de Michael Jackson y la banda surcoreana BTS. Se grabó y compartió sus videos en YouTube. El éxito llegó: su video interpretando ‘The way you make me feel’ en quechua tiene más de 2 millones de reproducciones. ¿Cuál fue su clave? Su pasión por revalorar la cultura peruana.

En tan poco tiempo, Renata Flores ya es considerada una de las 50 mujeres más poderosas del Perú, según Forbes; y una de las 100 latinoamericanas más influyentes, según la revista Hola! ¿En algún momento se imaginó tal éxito? Le consultamos: “Pues no, creo que todo fluyó. Siempre he querido sacar adelante el proyecto en el que estoy: dar a conocer nuestra música, nuestra cultura y el quechua más allá del Perú para que el mundo pueda conocer lo que somos. Esa siempre ha sido la meta”, afirma a RPP Noticias.

El camino está trazado para Renata, por ello, sigue creando y experimentado. Hace unos días, lanzó el tema “Juntos sonamos mejor”, colaboración con la marca Inca Kola, que es especial para la artista porque fue traducida en 23 lenguas originarias del Perú. El tema también es el primero que Flores canta en su totalidad en español.

EL PODER DE LA MÚSICA

Tras su último lanzamiento, la joven cantante ayacuchana confirma que prepara un nuevo disco. Y aunque no se anima a revelar el nombre que tendrá, sí adelanta que seguirá cantando en quechua. “Este año he experimentado más que otros años. Estamos haciendo un nuevo álbum con otro concepto y el idioma es muy importante. Es algo que representa lo que soy y de dónde vengo. En definitiva, esperen más canciones en quechua y quizá otros idiomas que me gustaría explorar”, confiesa.

Para Flores, la música también es muy importante para sanar y unir. Sobre qué tan cerca estamos los peruanos de aceptar nuestras diferencias con la música, la artista responde: “Creo que con el arte se pueden hacer muchas cosas para que podamos salir adelante. Solo falta explorar más y dar más oportunidades”. Que todo lo mejor venga.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.