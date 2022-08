La orquesta Agua Marina fue asaltada en un viaje de Trujillo a Piura. | Fuente: Andina

El último lunes, la orquesta de cumbia Agua Marina fue asaltada mientras viajaban a Piura por el tramo conocido como Bayóvar. Luego del lamentable episodio, el grupo emitió un comunicado en el que anunciaban la cancelación de algunas presentaciones.

Desde su cuenta de Instagram, la agrupación liderada por los hermanos Quiroga publicó un mensaje en el que detallaban el atraco del que fueron víctimas. "Recientemente, nuestro bus fue interceptado por más de una docena de asaltantes fuertemente armados que pusieron en riesgo a nuestra delegación entera", escribieron.

Aunque todos sus miembros salieron ilesos, Agua Marina afirmó que el hecho "ha sido un choque emocional bastante fuerte y, por ello, tanto músicos como equipo de producción retornarán a casa con sus familias".

"Consideramos que en estos momentos es el mejor refugio que pueden tener y por esta razón nos vemos en la obligación de cancelar las presentaciones que teníamos previstas para estos siguientes días", indicaron en el mensaje.

"Los hermanos Quiroga, quienes estuvieron en el bus durante el siniestro, se disculpan con su público por esta breve ausencia y esperan retornar el calendario de presentaciones en el menor tiempo posible", añadieron.

Asalto a Agua Marina: ¿Cómo fue el ataque?

Los intérpretes de grandes éxitos como 'Paloma ajena' y 'Llama de amor' habían brindado un concierto en la ciudad de Trujillo y se dirigían a la región Piura.

El atraco fue realizado por al menos 12 personas, que bajaron de una camioneta Hilux blanca, la cual interceptó el bus de la agrupación, incluso con disparos. Tal es así que el parabrisas sufrió un impacto de bala.

Los asaltantes amenazaron con armas a los artistas peruanos y les arrebataron todo el dinero que tenían, así como unos 8 mil soles que llevaba la agrupación. Además, les robaron celulares, documentos y otros dispositivos móviles, para luego darse a la fuga.

El propietario de Agua Marina, José Quiroga Querevalú, puso la denuncia en la comisaría de Parachique, en la provincia de Sechura. Por el momento, la PNP informó que inició con la investigación.

Sobre esto, la orquesta indicó en su comunicado que confía en que "las autoridades están haciendo un trabajo diligente". "Y esperamos que incidentes de este tipo no le suceda a nadie más".

La partida de Eduardo Zapata Querevalú

El pasado 6 de mayo, Agua Marina perdió a Eduardo ‘Lalo’ Zapata Querevalú, reconocido compositor y uno de los fundadores de la agrupación. El músico, que estuvo a cargo de las letras como ‘Forjador de sueños’, ‘Así es el amor’, ‘Un niño triste’ y más, falleció a los 70 años.

La agrupación norteña lamentó el deceso de ‘Lalo’ y envió un sentido mensaje por medio de sus redes sociales, que decía:

"Con mucho pesar nos toca anunciar el sensible fallecimiento de nuestro querido primo, hermano y amigo Eduardo Zapata Querevalú. Lalo, tus composiciones seguirán vivas como una eterna ‘Llama de amor’, que nos hará saber que siempre estás aquí, entre nosotros. Desde aquí enviamos un abrazo fuerte a toda la familia, estamos juntos en este dolor. Nuestros pensamientos están con los tuyos. Gracias por todo, querido Lalo”.

