Amy Gutiérrez visitará el continente europeo para ofrecer conciertos. | Fuente: Instagram / Amy Gutiérrez

Continúa su búsqueda por internacionalizarse. La cantante Amy Gutiérrez anunció que el próximo mes de junio viajará a cuatro países de Europa a fin de llevar su música al público del extranjero. Un paso más en una carrera que ya cuenta con varios éxitos.

"Empiezo mi primera gira a Europa en junio, donde visitaré España, Francia, Italia y Alemania", sostuvo la popular 'Amy G' al diario Trome. El "Eurotour" consistirá en ocho presentaciones en las ciudades Milán, Roma, Torino, Firenze, Hamburgo, Madrid, Barcelona, París.

Así, del 17 al 26 de junio, Amy Gutiérrez ofrecerá lo mejor de su repertorio, dividido entre la salsa y las baladas. "Mis shows son versátiles. Empezamos con una salsa con un inicio de balada y le metemos urbano", señaló.

En diciembre de 2021, la artista peruana lanzó su sencillo "Tú", bajo el sello discográfico Universal Music, con el que cerró un año exitoso a pesar de la pandemia. Una balada que fue compuesta por Anna Carina y Francisco Murias.

Amy Gutiérrez inicia vínculo con Universal Music Perú

Amy Gutiérrez sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "Tú". Pero la sorpresa fue mayor cuando se supo que la canción no sería salsa, sino una balada, el cuarto sencillo de su carrera como solista.

La canción fue publicada junto a un emotivo videoclip que apela a los recuerdos de un amor fugaz, de aquellos que dejan huella a pesar del tiempo. La realización del material audiovisual estuvo a cargo del reconocido director Coco Bravo.

El estreno de esta canción también marca un hito en la carrera de Amy Gutiérrez, ya que inicia un vínculo con Universal Music Perú, convirtiéndose así, en la primera salsera peruana en firmar con la casa discográfica.

Amy Gutiérrez volverá a la actuación en segunda temporada de "Princesas"

En diciembre pasado, Amy Gutiérrez reveló que la novela “Princesas” tendrá segunda temporada, además, contó que participará nuevamente en la producción nacional.

“Que me hayan dado la oportunidad de formar parte del elenco para una segunda temporada es una sorpresa. Yo dije: ‘terminó la primera temporada, no creo que me llamen en la segunda’, pero fue emocionante”, dijo la salsera a América espectáculos.

El 2021 fue fructífero para Amy Gutiérrez y, a pesar de que sigue con su carrera musical, también retomará su actuación en “Princesas” junto a Fiorella Pennano, Priscila Espinoza y Tatiana Calmell.





