Después de presentarse en los Premios Heat 2021, donde cantó su tema "No sé", además de estar nominada en la categoría de promesa musical, la salsera Amy Gutiérrez recordó los lapsos de incredulidad que le produjeron el hecho de mostrar su talento en una gala como esa.

"Me sentía muy emocionada y cuando terminé de cantar en el escenario, te juro que no creía que esto había pasado, no creía que realmente estaba parada ahí", sostuvo la cantante al diario Trome. "Estaba en momento de shock, ya que no estaba creyendo lo que había pasado", añadió.

Para Amy Gutiérrez, su paso por esta ceremonia es el punto de partida para su anhelada internacionalización como artista. "Me ayuda a tener mayor experiencia, a poder de alguna manera ser más profesional. Allá todo es diferente, muy profesional y de alguna manera me ayuda bastante", señaló.



En su camino a cruzar fronteras con su música, la cantante de "Alguien" reveló que, aparte del tema que ha trabajado con Tony Vega, prepara una nueva colaboración con la agrupación N'Klabe, a la cual conoció en República Dominicana gracias a su participación como presentadora en los Premios Heat del año pasado.

"Estoy dentro de un proyecto que ellos están haciendo, que es un documental y están haciendo covers de salsa de los 70, 80 y 90. Eso es algo que me encanta y estoy en el proyecto dentro de otros artistas internacionales que están ahí. No es solo una canción, sin todo un proyecto que ellos están haciendo. Así que imagino que saldrá para antes de fin de año", indicó.

Regreso a la televisión

Entre sus nuevos proyectos, Amy Gutiérrez destacó que en unas semanas lanzará "una sorpresa" que gustará mucho a sus seguidores. "Sobre un programa de televisión donde voy a participar, pero no como concursante, así que ya van a ver ahí pronto", dijo.

Según pudo adelantar, se trata de "un programa peruano, pero que tiene un formato internacional". Un espacio que representa todo un desafío para la salsera, quien subrayó lo importante que es celebrar este tipo de retos con sus "fans, gente, familia y equipo".

Por lo pronto, Gutiérrez anunció que iniciará una girra por Europa para el 2022. Otro hito en su trayectoria que contribuye a su internacionalización. "En algún momento me va a tocar irme del país, es más, yo tengo giras internacionales con los que estamos organizando bonito para concretarlo el otro año", recalcó.

