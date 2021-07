Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez se presentaron en los Premios Heat 2021. | Fuente: Composición (Premios Heat 2021)

Las salseras Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez viajaron hasta República Dominicana para participar, este 1 de julio, de los Premios Heat 2021 en los que ambas se encontraban nominadas como mejor artista región sur y promesa musical, respectivamente.

Aunque no consiguieron llevarse los galardones de sus categorías, las estrellas peruanas derrocharon talento en sus presentaciones en vivo. La primera en ofrecer una muestra de su música fue Amy Gutiérrez, quien bajo luces doradas cantó sobre el escenario su tema "No sé".

Como se recuerda, la joven cantante también participó en esta gala musical el año pasado, cuando fue presentada junto a la salsera Yahaira Plascencia como panelistas de la conferencia “La nueva sangre de la salsa del sur”.

Amy Gutiérrez se subió al escenario de los Premios Heat 2021 para entonar "No sé". | Fuente: Amy Gutiérrez / Instagram

Yahaira Plasencia canta "ULaLa"



Más adelante, le siguió el turno a Yahaira Plasencia, quien acompañada por RKM, exintegrante del dúo RKM y Ken-Y, entonó las letras de su canción "ULaLa". Su presentación en los Premios Heat 2021 fue captada por la misma Amy Gutiérrez, quien compartió una parte en sus historias de Instagram.

El sencillo, que la cantante lanzó junto al reguetonero Randy ft. Daniel ‘El Travieso’ como parte de su internacionalización, no tuvo el éxito deseado, según reveló hace poco el productor Sergio George durante una transmisión en vivo en Instagram.

“Hay que decir la verdad, ‘ULaLa’ no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira Plasencia se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, dijo Sergio George.

Yahaira Plasencia revivió su tema "ULaLa" durante su presentación en los Premios Heat 2021. | Fuente: Amy Gutiérrez / Instagram





