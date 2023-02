Susan Green y Andrea Luna ponen su voz al tema 'Pasará'. | Fuente: Difusión

La cantante peruana Susan Green anunció el lanzamiento de su nuevo tema 'Pasará', que cuenta con la colaboración de la actriz Andrea Luna. Un sencillo ya disponible en plataformas de streaming y que forma parte de la película "Un retiro para enamorarse", coproducción española que se estrenará este mes de febrero.



"Me siento agradecida de la vida porque finalmente sale esta canción. Es la prueba de que todo lo malo pasa. Me sentía muy mal cuando la compuse, pero ya me recuperé de esa fractura y cuando comencé a caminar otra vez prometí luchar por mis sueños más que nunca", dijo Green en un comunicado.

La artista, que comenzó su carrera musical al ganar el Festival Claro 2013, agregó haber aprendido "muchísimo de Andrea Luna". Según comentó, la actriz tomó "la canción con tanto amor y dedicación". "Por eso siento que estoy gratamente bendecida al trabajar con ella", señaló.



"Estamos ensayando muchísimo para cantarla en vivo con mucho amor para todos", indicó Green, quien ya ha compuesto temas para otras producciones, como 'Que no acabe la noche' y 'Fotos del ayer', que integraron la banda sonora de la telenovela 'Ven baila quinceañera'.

Andrea Luna lanzará nuevas canciones este año

La actriz Andrea Luna tiene entre manos varios proyectos para este 2023. No solo volverá a interpretar papeles para la pantalla chica y grande, sino también continuará con su incipiente carrera musical. Una faceta que potenciara en los siguientes meses.

"Este año voy a sacar cuatro temas más", dijo la intérprete en enero pasado al diario Trome. "Tengo dos invitaciones de dos cantantes y dos como solista. Me gusta el latin, pop y las baladas", añadió quien en mayo del año pasado protagonizó el videoclip de un sencillo del cantante Farik Grippa.

En cuanto a su faceta actoral, Andrea Luna reveló que volverá a encarnar a Zamara Machuca, el personaje de 'Princesas'. "Se supone que está en 'Brujas', que es la segunda parte de la telenovela, pero aún no hay fecha de estrena. De todas maneras verán una Zamara más vengativa", avanzó.

Y sobre su rol protagónico en la película 'Un retiro para enamorarse', Luna contó que se parece a su personaje, Lucía, ya que es "súper enamoradiza y cree que ha encontrado al hombre correcto". "A mí también me ha pasado eso, crees mucho en el amor y terminas desilusionándote", dijo.

Andrea Luna sobre el acoso: "No hay que normalizar esto"

A lo largo de su vida, Andrea Luna ha sufrido múltiples veces el acoso por redes sociales. "Si eres mujer y un personaje público, siempre te van a comentar cosas y enviar fotos. No hay que normalizar esto, hay que denunciar", declaró como la mejor respuesta para frenar esa situación.

Para ella, vivir en un "país tan machista" la ha expuesto a padecer "violencia de muchas maneras". "Al salir a la calle te cruzas con gente tan amarga que te grita cosas terribles. Yo me siento muy insegura al salir", manifestó.

Precisamente, Andrea Luna interpretó un papel difícil en la obra de teatro "Jauría", donde dio vida a una mujer violentada sexualmente. "Fue súper fuerte, porque el texto es real, es todo lo que se dijo en el juicio. Es repetir una y otra noche todo lo que pasó a ella que fue súper fuerte. Además, el nivel de tensión que hay que sostener en toda la obra cansa, cuesta duele", recordó.

Pese a experiencias desafortunadas, Luna indicó que busca relaciones saludables en una pareja. "Las personas honestas, sinceras, que sean coherentes con lo que quieren, que lleven una vida sana y no sean tóxicas", afirmó.

