Anna Carina tras vencer a la COVID-19: “Me ayudó muchísimo para conectar conmigo misma”

La cantante Anna Carina contó su proceso de recuperación del nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram / Anna Carina

Hace un mes, Anna Carina dio a conocer a través de sus redes sociales que había contraído el nuevo coronavirus. Luego de varias semanas batallando contra la enfermedad, la cantante por fin anunció hace unos días que pudo vencer a la COVID-19.

Sin embargo, tras su recuperación, más de un seguidor de la artista quiso saber cómo fue su proceso de recuperación. Y ella, en respuesta, realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram en la que contó de inicio a fin la manera en que vivió esta experiencia.

“Si estoy aquí, es porque me siento completamente sana, súper fuerte, y con ganas de darles un mensaje positivo, de aliento y de animó”, señaló al inicio de su transmisión. “Yo tenía presente contarles mi experiencia, pero quería estar enfocada en mi proceso y, una vez superado, contarles cómo lo pase, porque yo también tuve mucha ansiedad”, agregó.

Anna Carina afirmó que no es ninguna especialista en el tema y, por lo tanto, su recuento de los hechos se ciñe nada más que a un relato personal. “No soy doctora, obviamente, voy a tratar de responder ante mi experiencia y que sea de mucha ayuda y los ayude a mantener la calma si alguno de ustedes o algún familiar está pasando por algo similar”, aclaró.

CÓMO CONTRAJO EL CORONAVIRUS

De acuerdo con Anna Carina, antes de enfermar de nuevo coronavirus, ella venía combatiendo contra una gastritis desde febrero de este año. Hasta que un 8 de mayo, empezó a sentir un dolor de cabeza, fiebre y un resfrío. Ella creyó que era producto del cambio del clima.

“El Día de la Madre, se me fue por completo el sentido del olfato”, dijo la cantante. Y a la semana siguiente se realizó una prueba de descarte que dio positivo. Tanto ella como su familia se sorprendieron, pues no habían salido de casa durante 60 días y pedían víveres a domicilio.

Entonces, ¿cómo logró contagiarse? “El virus es irrastreable. Lo que yo sospecho es que pude haber fallado en mis medidas de desinfección. De repente no fueron suficientes y debieron ser más meticulosas y por eso me contagié. Nadie más de mi familia se contagió. Pero también: ¿no será que mis defensas estuvieron bajas a raíz de la gastritis?”, advirtió Anna Carina.

CUARENTENA INSPIRADORA

Lo primero que hizo Anna Carina al enterarse de su enfermedad fue aislarse por completo de su familia. “Mi cuarto se convirtió en mi único espacio y por 15 días no salía”, indicó. Su familia le llevaba la comida hasta la puerta de su habitación.

Pero durante esa cuarentena, la cantante de pop aprovechó en darle cuerda a su talento. “[Ese periodo] Me ayudó muchísimo para conectar conmigo misma, para componer. He sacado canciones del baúl. Y me devoré como mil series de Netflix también”, manifestó.

Así, tras dos semanas de confinamiento, Anna Carina volvió a someterse a una prueba de descarte, pero dio positivo nuevamente. “Entonces decidí aislarme por 15 días más, pero ese aislamiento fue un poquito más flexible. Usé una mascarilla más cómoda y, si salía, evitaba cualquier tipo de contacto con mi familia”, expresó.

PROYECTOS EN MARCHA

Para Anna Carina, cada tratamiento para la COVID-19 debe ser personalizado, por lo cual cada persona debe consultar a su médico de confianza. “Mi situación no fue complicada, no hubo necesidad de internarme, en ningún momento sentí que me faltó el aire”, indicó.

De este modo, después de un mes, la artista se recuperó. Y reveló que está lista para poner en marcha nuevos proyectos musicales. “Escribí bastante, más que una [canción]. No sé si les conté, pero para componer, primero creo la música y luego la letra. Hice un montón de melodías… Tengo pensado un concierto virtual, espero que muy pronto”, concluyó.