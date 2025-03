Pamela Franco recordó 'ampay' de Christian Domínguez con canción 'Mi auto era una rana'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco recordó el ‘ampay’ de su expareja Christian Domínguez a más de un año de su separación. La cantante de cumbia de 36 años no dudó en referirse al polémico momento durante su debut en el programa digital ‘Doble sentido’ que conduce junto a Andrea San Martín y Roxana Molina.

Fue casi al final del programa que Pamela Franco sacó una de las preguntas: “¿En el carro o en el ascensor?”. Enseguida, la también bailarina señaló: “Me falta el ascensor. No hablemos de carros”, expresó Franco desatando la risa de sus compañeras. “Antes de que se burlen de mí, me burlo yo misma, chicas”, sostuvo.

En seguida, Andrea San Martín le recalcó que Pamela Franco que “son cosas que pasan”. Esto, en referencia al ‘ampay’ de Christian Domínguez, expareja de Franco, con Mary Moncada dentro de su camioneta blanca generando la ruptura de su relación con la cumbiambera.

Asimismo, Roxana Molina empezó a cantar ‘Mi auto era una rana’, conocido tema de Pedro Suárez-Vértiz. Es así como la propia Pamela Franco empezó a entonar el coro de la canción pidiendo al DJ que ponga la pista. Sin embargo, este puso ‘Cómo se mata el gusano’ provocando la molestia de la cantante. “Ese DJ me parece faltoso. Esto es una falta de respeto”, dijo.

Pamela Franco terminó relación con Christian Domínguez luego de 'ampay' del cumbiambero con otra mujer. | Fuente: Instagram

Pamela Franco no descarta regresar con una expareja: “Son casos especiales”

En otro momento del programa, Pamela Franco respondió a la pregunta ‘¿Remember o no remember?’ lo que provocó la respuesta inmediata de la exintegrante de Alma Bella y el entusiasmo de sus compañeras por escuchar su respuesta.

“Depende, si es un ex que te gusta, entonces sí. No con todos. Si es alguien con quien has estado antes y ha quedado una situación pendiente. y que ibas bien. y te gusta, y te sigue gustando entonces sí. Pero cuando muere, muere pues”, comenzó diciendo la artista.

No obstante, aclaró que para ella la mayoría de los casos de las exparejas que vuelven son por “casos super especiales”. “La mayoría de los exnovios, ya no pasa nada. Esos son casos super especiales”, explicó la cantante.

Por otro lado, Pamela Franco se animó a llamar a su actual pareja Christian Cueva para que responda cómo son ellos en la intimidad. El futbolista señaló: “Yo soy de más tres veces. Ella se defiende”, provocando la risa de las conductoras y haciendo que Franco no quiera seguir con la llamada.

Christian Cueva y Pamela Franco ya se muestran como pareja al público. | Fuente: Instagram

Christian Domínguez descartó cantar con Pamela Franco en un escenario

Christian Domínguez aseguró que jamás se cruzará con Pamela Franco en un escenario y calificó de “mentira” cualquier anuncio de un evento que lo patrocinen cantando al lado de su expareja y madre de su última hija.

En diálogo con los medios de prensa, en un evento para adoptar animales, el líder de Gran Orquesta Internacional advirtió a sus seguidores a no dejarse engañar por los empresarios que buscan “lucrar con el morbo” de verlo junto a Pamela Franco.

“No se dejen engañar por los empresarios. Si pasa, les digo ‘para qué han venido, pierden su plata, eso nunca va a suceder, nunca nos vamos a cruzar’. Si ellos están lucrando con el morbo, los empresarios, es mentira, lo digo porque ya ha pasado como cuatro veces en las fechas pasadas y las que vengan”, declaró el cantante de cumbia en diciembre de 2024.

De mismo modo, señaló que si alguna vez lo contratan en un evento donde participa Franco no lo rechazaría, pero sí evitará cruzarse con ella para evitar el morbo de los empresarios.

“No es una condición, yo no voy a decir que si me quieren contratar no contraten a otra persona, la gente tiene que trabajar, pero no voy a participar en ese morbo. Podemos trabajar juntos, pero eso (cruzarse) no va a suceder, ni con plata”, explicó.

