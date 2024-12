Erick Elera sobre la nueva versión de su canción hecha por el Grupo 5: "Espero que sepan quién la grabó primero"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Erick Elera dio su opinión acerca de la nueva versión de la canción Yo te quiero, lanzada por Grupo 5 en colaboración con los argentinos de Ráfaga. La canción, que fue parte del primer disco solista del actor y cantante, llamó la atención de sus seguidores, quienes le pidieron referirse a esta reinterpretación.

"Este tema lo grabamos en el año 2010 o 2011, como parte de mi primer disco. El autor es Juan Carlos Fernández, quien sigue trabajando conmigo", comentó el artista en entrevista con América Espectáculos.

Lejos de mostrar incomodidad, Elera expresó su agrado por la nueva versión del sencillo. "Me imagino que al Grupo 5 les gustó el tema y le pidieron permiso a Juan Carlos. Han hecho su versión y está bonita", señaló.

Erick Elera al Grupo 5: "Me hubiese gustado que me llamen"

No obstante, el exintegrante de Joven Sensación admitió que habría disfrutado colaborar en esta versión: "Qué bueno que revivan el tema, y eso me da la posibilidad también de tocar mi versión. Me hubiese gustado que me llamen para meterle un poco de voz, pero cada agrupación tiene sus parámetros", mencionó.

Finalmente, Erick Elera agradeció el gesto de sus seguidores al etiquetarlo y recordarlo por el tema, pese al tiempo que ha transcurrido desde el lanzamiento de su disco debut. "Contento de que la gente me tenga presente y sepa quién fue el primero en grabarla", concluyó.

Erick Elera tiene temor de que Al fondo hay sitio continúe sin él

Erick Elera, conocido por su papel como Joel Gonzales en Al fondo hay sitio, conversó con Alan Diez en el programa Así Somos de RPP el miércoles, donde habló de su experiencia de más de una década en la serie y los desafíos que supone interpretar un personaje tan querido por el público.

Sobre los cambios en el elenco a lo largo de los años, el actor confesó su temor a que la serie continúe sin él: "Me da miedo irme y que sigan sin mí", dijo entre risas. Al reflexionar sobre la popularidad de la serie, comentó: "Es sorprendente cómo la serie sigue levantando pasiones. Puede haber movimiento en el elenco, pero la gente sigue enganchada, y eso es lo bonito”.

Aunque algunos de sus compañeros han dejado la serie por diversas razones, como pasó con Irma Maury, Mónica Sánchez y Adolfo Chuiman, Erick valora la lealtad del público, que sigue fiel a Al fondo hay sitio tras tantos años.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis