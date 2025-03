Armonía 10: La Única Tropical anunció la muerte de Paul Flores tras compartir escenario la noche de la tragedia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El mundo de la cumbia peruana está de luto tras la trágica muerte de Paul Flores, cariñosamente conocido como 'Ruso' en el ambiente musical. La noticia conmocionó a sus colegas y seguidores, especialmente a los integrantes de la orquesta La Única Tropical, quienes fueron de los primeros en anunciar la noticia y expresar su pesar.

Ambas orquestas compartieron escenario la noche de la tragedia, en el estadio El Palomar, en Jicamarca, ubicado en del distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El anuncio de la trágica noticia

Armonía 10 había realizado su presentación más temprano. Sin embargo, horas después, mientras La Única Tropical actuaba en el mismo evento, la trágica noticia llegó al escenario.

"Teniamos un compañero musical que le decíamos 'Rusito', cantante de Armonía 10, que habían herido, y ahorita nos dan la noticia de que ha fallecido", expresó un integrante de La Única Tropical ante el público presente.

"Estamos en un país recontra inseguro, donde ya no podemos trabajar dignamente. No sé hasta dónde vamos a parar, porque nosotros también hemos sido extorsionados y hemos sufrido como tres atentados. Ya no sabemos qué hacer", agregaron los artistas.

La Única Tropical decidió cerrar su presentación antes de tiempo

El impacto de la tragedia fue tal que La Única Tropical optó por finalizar su presentación antes de lo previsto, disculpándose con el público.

"Les contamos esto para compartir el dolor que tenemos en estos momentos. Aquí todos conocemos a 'Ruso', es un amigo para nosotros de años y no puede ser posible que haya pasado esto. Hace apenas un rato estaba cantando con ustedes, y la verdad es que nos sentimos muy mal", expresaron.

"Hacemos la última parte de La Única Tropical y esperamos que nos comprendan. La cumbia está de luto, y esperamos que puedan entender este dolor musical por nuestro hermano 'Rusito'", concluyeron antes de dejar el escenario.

