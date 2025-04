Radio MegaMix lanza campaña ‘Voces silenciadas’ que exige más seguridad para todos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las extorsiones, amenazas y asesinatos continúan causando el terror en todo el Perú perjudicando a miles de personas que buscan salir adelante con sus negocios en varias industrias en la economía del país. Es así como desde la radio MegaMix, del GRUPORPP, se acaba de lanzar la campaña Voces silenciadas con el fin de alzar la voz y exigir más seguridad para todos.

Teniendo un gran alcance de audiencia y con las voces de varios artistas nacionales, la radio MegaMix buscará generar conciencia por medio de esta nueva campaña donde ya se sumaron Kate Candela y Amy Gutiérrez, quien mostró su indignación ante la ola de inseguridad.

“Hay un trauma que no te deje desarrollarte tranquila. Al menos a mí, no se me quita de la cabeza que en cualquier momento pueda pasar (una desgracia). Esto pasa a consecuencia, de lo que pasó con Paul 'Rusito' Flores que en paz descanse”, comenzó diciendo la cantante peruana quien es una de las voceras de Voces silenciadas.

En ese sentido, la también compositora y actriz mencionó que la criminalidad en el Perú ha hecho que muchos artistas y personas vivan con temor en promocionar sus negocios y teman perder la vida por no obedecer a las exigencias a los criminales. “Es horrible ver a estas personas que no tienen escrúpulos matar como si fuera un juego o como si fuerza divertido”, sostuvo.

Por otro lado, invitó a los otros artistas a unirse también a la campaña ‘Voces silenciadas’ para poder poner en alerta a las autoridades. “Invitamos a los demás artistas a apoyar esto. Esto es un llamado y buscar el apoyo de otras personas para que se unan y buscar que las autoridades también alcen la voz”, añadió.

Amy Gutiérrez se une a la campaña ‘Voces silenciadas’, de la radio MegaMix. | Fuente: RPP

¿En qué consiste la campaña Voces silenciadas, de radio MegaMix?

Para explicar en que consiste la campaña ‘Voces silenciadas’, Gustavo Hernández, el popular ‘Chiki’, estuvo en el programa Encendidos, de RPP, precisando que esta iniciativa de radio MegaMix es para “levantar la mano y que la gente observe”. “Es como una manera de decirle "alto" a la criminalidad”, manifestó.

“Nosotros ponemos canciones en la radio y las voces se van silenciando. Por ejemplo, Amy Gutiérrez tiene una canción muy conocida. Canta un pedazo de su canción y se le va la voz. Esa es parte de la campaña, para que la gente pueda generar conciencia”, explicó.

Asimismo, Chiki, uno de los conductores más populares de MegaMix, precisó que la campaña no solo tiene que ver con el ámbito musical sino también en apoyo a los bodegueros, a los colectiveros y demás emprendedores.

“Esto es un llamado de alerta para que la gente tome conciencia y diga que ya se acabó y que no queremos más delincuencia. Esto es iniciativa de la radio MegaMix. Queremos que las autoridades vengan a RPP y se sumen a esta campaña”, acotó.

Finalmente, mencionó que la campaña Voces silenciadas va de la mano con el hashtag #NoQuremosMorir, el cual vienen usando los artistas y agrupaciones musicales en contra de la criminalidad en el Perú.

Paul Flores, cantante de Armonía 10, fue asesinado el último 16 de marzo en San Juan de Lurigancho. | Fuente: Instagram (armonia10oficial)

Kate Cancela: "Nos persignamos a Dios para volver a nuestros hogares”

La cantante Kate Candela también se sumó a la campaña Voces silenciadas de la radio MegaMix con el fin de protestar contra la delincuencia. En entrevista con la mencionada radio, la salsera de 33 años mostró su preocupación por su equipo de trabajo antes de cualquier presentación.

“Me daría mucha pena seguir sumando a más gente a mi equipo cuando uno de ellos puede ser afectado. Nos persignamos y salimos con Dios y que Dios nos acompañe en la calle para regresar a nuestros hogares, así como nos vamos”, expresó.

De igual manera, remarcó que los artistas trabajan semanalmente para poder llevar un sustento a sus familiares, así como otras personas que dependen del trabajo del día a día por lo que lamentó que las autoridades “no se hagan cargo” de frenar la delincuencia.

“Son muchas las cosas que están pasando y que son preocupantes. Lo más decepcionante y lamentable es que no haya alguien que pueda hacerse cargo de eso. Que las personas que quieran asumir algún cargo en nuestro país no tengan la capacidad de dar una solución inmediata a esta situación”, cuestionó.

