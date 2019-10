Bareto decidió separar a su tecladista Carlos Rafo Asto (tercero de izquierda a derecha en la foto) tras ser denunciado de acoso sexual contra una menor. | Fuente: Instagram

La banda de cumbia Bareto anunció a través de su cuenta de Facebook la separación de su tecladista, Carlos Rafo Asto, tras la denuncia de acoso sexual a una menor que se produjo en su contra. El miércoles 3 de octubre, la página Me Too Perú, que realiza denuncias anóminas de violencia en contra de la mujer, publicó la acusación hecha por la madre de la víctima, Milagros Cohaguila.

Carlos Rafo, quien a su vez trabajaba como profesor de piano en la Escuela Audiomúsica, fue denunciado en el 2017 por acoso sexual a una alumna que llevaba con él un curso de piano de tres meses de duración. De acuerdo con el testimonio de su madre, publicado en la página de Me Too Perú, esta decidió regalarle a su hija unas clases de piano en la mencionada escuela debido a que encontró una promoción.

La madre de la presunta víctima aseguró que, al término del curso, llegó a recoger a su hija al aula 15 minutos antes de que termine la hora de clases, cuando observó al profesor Carlos Rafo Asto en “una situación terrible”.

“Este profesor estaba encima de la espalda de mi hija con todos sus genitales apoyados en su espalda, dictándole clases de esa manera. Y mi hija incómoda y yo no lo podía creer. En ese momento era como si estuviera viendo algo y no podía moverme, no podía gritar ni decir nada”, contó.

Producto de este acontecimiento, Milagros Cohaguila interpuso una denuncia en contra de Carlos Rafo, en ese momento tecladista de Bareto, por tocamientos indebidos y acoso sexual. La madre de la menor lo describe como una lucha ya que asegura que ni la escuela ni la Policía "quisieron colaborar con ella".

“Cuando pasa a la Fiscalía, se puede ver videos en los cuales salen más cosas hechas por ese tipo a mi hija. Los fiscales pagados por la escuela quisieron cerrar el caso, para que no se haga un escándalo”, aseguró.

Los pronunciamientos de Bareto

En un comunicado publicado el 3 de octubre en sus redes sociales, la banda Bareto sostuvo haber tomado conocimiento de “los detalles” de la denuncia y aseguró que, el 26 de setiembre del 2019, a través de una disposición fiscal se resolvió no denunciar penalmente a Rafael Carlos, por lo que se archivó la demanda en su contra.

Además, la agrupación de cumbia escribió que, a pesar de que son conscientes del coraje necesario para realizar una denuncia de esta naturaleza, “las pruebas y la investigación demuestran que se trata de una acusación falsa”, por lo que (hasta ese momento) no pensaban separar al denunciado.

Sin embargo, este viernes la misma banda publicó otro comunicado en Facebook en el que informaron que Carlos Rafo Asto había sido separado y que confiaban en que "la verdad se abrirá paso en esta situación". También lamentaron "las reacciones generadas" por su primer pronunciamiento sobre el tema. "Es comprensible, pues refleja una indinación general: las series limitaciones del sistema de justicia en el Perú para identificar y castigar a las personas que cometen actos de violencia contras la mujer y menores de edad", aseguraron.