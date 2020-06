Bareto y 'Melcochita' lanzan su primer tema en cuarentena. | Fuente: Composición

Bareto, como muchas otras orquestas musicales, ha cancelado sus shows presenciales por la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, esto no ha sido motivo para dejar de hacer música.

Pese a la adversidad, la agrupación de cumbia fusión lanzó su nuevo tema “Los marcianos”, junto a Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, quien es considerado uno de los mejores soneros del país.

Esta canción fue compuesta por el guitarrista de Bareto, Rolando Gallardo, quien próximamente presentará el nuevo álbum del grupo. El video, grabado desde casa, ya se puede ver por YouTube.

“Desde un comienzo, al maquetear el tema, traté de imitar la forma de sonear del maestro 'Melcochita', se prestaba por el perfil lúdico ‘acubanado’ que tiene la canción. Luego, al presentarse la oportunidad de grabarla, decidimos preguntarle si se animaba a la colaboración y felizmente aceptó”, comentó Gallardo a la agencia Andina.

Por otro lado, destacó el oído musical de Pablo Villanueva por lo que el grupo consideró un éxito incluirlo en su nueva canción “Los marcianos”.

“Es un gran músico de muy larga trayectoria, poseedor de un estilo único muy definido. Domina muchos estilos musicales, pero es en la música cubana donde brilla al sonear e improvisar”, señaló.

NUEVOS PROYECTOS

La agrupación de cumbia no sabe cuándo retomará sus actividades, ya que aún no se han decretado medidas para que el rubro musical regrese a los escenarios.

No obstante, Bareto planea lanzar un nuevo tema en julio y promete más de una sorpresa. Por el momento, seguirán haciendo transmisiones en vivo de sus mejores canciones.

PRIMER TEMA EN CUARENTENA

Bareto lanzó “Guárdate”, una canción realizada durante cuarentena que hace referencia a la necesidad de quedarse en casa y prevenir el contagio de COVID-19.

A través de sus redes sociales el grupo peruano puso a bailar a sus seguidores al ritmo de cumbia. En ese sentido, la letra exhorta a los ciudadanos a respetar el distanciamiento social.

"Guárdate, este enemigo no se ve. No se ve, pero contagia, parece un resfrío, no te metas en un lío, mejor quédate en tu casa. En mi casa me voy a quedar [...] Hoy nos guardamos, agua y jabón", se escucha cantar al grupo Bareto.