Brunella Torpoco estará este sábado 20 de agosto en el programa "La gran estrella". | Fuente: GV Producciones

La cantante nacional Brunella Torpoco, recibió la invitación de Gisela Valcárcel para participar este sábado 20 en 'La gran estrella' como refuerzo del concursante Manuel Aumaitre, que la semana pasada cayó en sentencia al no convencer al jurado del programa.

"Estoy emocionada de pisar por primera vez el escenario de Gisela Valcárcel. Me siento contenta y agradecida por la oportunidad que me brindan de mostrar mi talento a todo el Perú. Agradezco a Gisela por brindar apoyo a los artistas peruanos que recién están empezando", dijo a GV Producciones.

"Me siento afortunada de poder apoyar a un talento peruano, así como, en su momento, recibí el apoyo de muchas personas. Yo recién estoy empezando mi carrera y aprendiendo cada día más, pero si se trata de apoyarnos entre artistas, lo voy a hacer", añadió.

Brunella Torpoco también resaltó la importancia de estas ventanas televisivas que abren espacios a nuevos talentos de la música nacional; pues recordó lo complicado que fue iniciar su carrera como cantante.

"He pasado momentos muy tristes en mi vida musical porque, al inicio, no tenía presupuesto para poder grabar canciones o hacer videoclips, me las tuve que ingeniar vendiendo dulces, como ya saben, pero creo que, siempre que existan ganas y sueños, se pueden alcanzar objetivos en la vida, todo es cuestión de perseverancia, de lucha y de disciplina", comentó.

Desea trabajar con Sergio George

Por otro lado, Brunella Torpoco expresó su entusiasmo por conocer al productor Sergio George, jurado de 'La gran estrella'; además admitió que le gustaría trabajar con él, si se diera la oportunidad.

"Admiro mucho a Sergio George, siempre lo he visto a través de pantallas, y este sábado lo conoceré en persona. Sí me gustaría trabajar con Sergio George, es un caballero admirable, él ahora trabaja con Yahaira (Plasencia) y están haciendo un gran equipo, pero yo feliz de poder conocerlo ese día", agregó.

Finalmente dijo estar contenta por su regreso a los escenarios y darse una nueva oportunidad luego de su abrupto alejamiento de la música.

"Estoy bien, contenta, siento que he empezado desde cero, para mí es como si hubiese vuelto a nacer, retomar mi carrera en esta segunda oportunidad es muy bonito, pensé que iba a derrumbarme, pero tengo estas ganas que le pedí mucho a Dios, y seguiré adelante por mis sueños, sacrificando muchas cosas, estoy dispuesta a continuar", comentó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.