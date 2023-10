Deyvis Orosco anuncia el "regreso" de su padre, Johnny Orosco, gracias a la inteligencia artificial [VIDEO]

Deyvis Orosco compartió una sorpresiva noticia con sus seguidores. En sus redes sociales, el popular 'Bombón de la Cumbia' reveló que la voz de su fallecido padre, Johnny Orosco, se escuchará nuevamente gracias a la inteligencia artificial. Este anuncio ha conmovido a sus seguidores y ha despertado la curiosidad sobre cómo se logró este asombroso "regreso".

El cantante publicó un video impactante que muestra la figura de Johnny Orosco, lo que ha dejado sin palabras a muchos fanáticos del Grupo Néctar. Deyvis expresó su emoción con estas palabras: "El amor por ti papá ha hecho que rompa las barreras de la muerte".

El video generó una ola de reacciones en las redes sociales, con comentarios como: "Me hiciste emocionar y votar unas lágrimas", "Deyvis, no sabes la alegría que me da volver a ver a tu papá", y "Qué emocionante". La tecnología utilizada para traer de vuelta a Johnny Orosco es un nuevo testimonio del poder de la inteligencia artificial, pues hace unos días ocurrió un hecho similar con Pedro Suárez-Vértiz.

Se espera que padre e hijo unan sus voces para el estreno de un tema, este lanzamiento está previsto para el martes 31 de octubre, coincidiendo con el Día de la Canción Criolla.



Deyvis Orosco y su compromiso con el Grupo Néctar

En una entrevista concedida al programa Más Espectáculos, Deyvis Orosco se refirió a los rumores que circulaban sobre su posible partida del Grupo Néctar.

El cantante aclaró que, a pesar de haber estado más involucrado en el lado empresarial y la vida familiar en los últimos años, no tiene planes de abandonar el legado de su padre ni la agrupación en la que comenzó su carrera.

"Lo único que puedo decir es que estén atentos porque se vienen sorpresas", expresó el artista, reafirmando que el Grupo Néctar es un pilar fundamental en su vida y de su familia.

Johnny Orosco "volverá" gracias a la inteligencia artificial y se espera que cante con su hijo Deyvis Orosco | Fuente: Instagram

Deyvis Orosco visitó la tumba de Jhonny Orosco

El 7 de julio de 2022, Deyvis Orosco se acercó al cementerio de Huachipa para visitar la tumba de su padre, el recordado Jhonny Orosco, fundador del Grupo Néctar. Pero no lo hizo solo, sino en compañía de su pareja Cassandra Sánchez de Lamadrid y su pequeño hijo Milan.

El cantante y actor compartió este momento a través de su cuenta de Instagram. En historias compartidas el mismo 7 de julio, Deyvis se dirige a sus seguidores, los saluda por el Día del Maestro y les cuenta dónde se encuentra.

“¿Cómo están todos? Bueno, paso por aquí para desearles un feliz Día del Maestro para todos hoy en un día tan especial, pero para mí es un día más especial todavía, porque he venido a saludar a mi maestro”, comenta mirando a la cámara.

La primera visita de Milan a su abuelo Jhonny Orosco

Luego, Deyvis Orosco se acerca a la sepultura, en cuya placa se puede ver la imagen de un sonriente Jhonny Orosco, rodeada de flores. “Hoy es 7 de julio, es cumpleaños de mi papá, y aquí estoy. ¡Feliz cumpleaños, papá!”.

Seguido, apunta su cámara hacia el pequeño Milan, que está en compañía de su madre Cassandra Sánchez de Lamadrid, a unos metros de distancia, y le dedica unas palabras a su padre. “Y miren al fondo, ¿quién está allí al fondo? Te ha venido a conocer, te ha venido a saludar. ¡Feliz día, papi!”.