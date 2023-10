De ser pintor y vender jugos a ser la nueva voz de la chicha: conoce la historia de 'Chechito'

Nacional 'Chechito' cuenta sus inicios en la cumbia y cómo fue que decidió por la música.

Con solo 18 años, el famoso 'Chechito' se ha consagrado como uno de los nuevos ídolos juveniles de la chicha peruana. Junto con la agrupación Cómplices de la Cumbia, el intérprete miró hacia atrás y recordó cómo fue su inicio en la industria:

"De pequeño, siempre me ha gustado cantar, cantaba rock, pop; pero ya de grande me gustó más la cumbia y la rica chicha. Antes de la música, mi primer trabajo fue pintor, lijaba paredes y, después, lo pintaba. Después hacía jugos, mi mamá tenía una chicharronería, y ahí los preparaba. Para tener más recursos, me metí a la vidriería, hacía muebles de melamina, carpintería y más".

El grupo Cómplices de la Cumbia, donde 'Chechito' es vocalista, es una orquesta familiar. Fue su tío quien tomó la decisión de sumarlo a las filas y, a su corta edad, se ha convertido en un boom. A pesar de que ha sido un cambio radical en su vida el ser famoso, se ha ido adaptando, pero siempre con los pies en la tierra: "Agradezco a mi familia que me apoya, no me siento solo. Me gusta transmitir un sentimiento en cada canción para que se puedan emocionar con la letra y la melodía".

Sergio Romero Toledo -su verdadera identidad- se ganó un nombre en el género de la cumbia y la chicha, por lo que hasta ahora no puede creer que haya colaborado con Marisol para una versión de La Noche y Tu Foto, tema compuesto por Víctor Guzmán. Además, admira también al Grupo 5, Daniela Darcourt, Leonard León y espera que pronto puedan trabajar en algo juntos.

'Chechito' y los Cómplices de la Cumbia no solo tienen presentaciones en Lima. Ya están preparando su gira por Europa, donde visitarán España, Italia y Francia y, “si Dios quiere, nos vamos a Estados Unidos, además tenemos propuestas de irnos a Japón el otro año”.

Chechito cuenta sobre la gira internacional con los Cómplices de la cumbia que próximamente llegará a Japón. | Fuente: RPP Noticias / Rodrigo Silva

'Chechito' pidió disculpas públicas tras atentado en SJL

El pasado 15 de setiembre, en la discoteca Xanders, ubicada en San Juan de Lurigancho (SJL), más de diez personas resultaron heridas, luego de que un sujeto lanzara una granada. Para el artista, lo sucedido fue "la gota que derramó el vaso".

"No me siento responsable de lo que haya pasado, pero sí me siento mal de que exista gente que no deje que personas que han empezado desde abajo quieran salir adelante. Esto ya se viene viendo desde hace antes. Supongo que lo que le pasó a la agrupación fue la gota que derramó el vaso, por decirlo así. Yo pido disculpas. Hay gente que piensa que es por mí, pero pido disculpas en ese caso, pero no fue por mí, no fue por la agrupación. Solamente pedir las disculpas de caso yo creo que es lo único que puedo hacer así no sea yo el culpable o la agrupación. Siento lo que pasó", expresó.

'Chechito' sostuvo también que en estos momentos ya se encuentra más tranquilo y agradeció la ayuda de las autoridades tras lo ocurrido en SJL. Sin embargo, reconoció que ahora cuenta con guardaespaldas en sus shows.

"Estoy más tranquilo gracias a las autoridades que han sabido manejar estos casos. Espero no vuelva a pasar más adelante y siempre ando a la seguridad con todo mi público. Tengo seguridad personal, no es porque haya pasado algo sino es que han estado apoyándome y no falta uno que otro fan que de manera brusca trata de abrazarte", indicó.

El programa Así Somos va de lunes a viernes de 10 p.m. a 12 a.m. (medianoche) por la plataforma de radio de RPP Noticias.