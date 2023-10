"Estuve al borde del alcoholismo en mis 20": Adele se confiesa durante concierto en Las Vegas

Adele confesó que estuvo “al borde” del alcoholismo cuando tenía alrededor de 20 años y que tuvo que cambiar sus hábitos y estilo de vida para poder mantenerse bien en la industria de la música. Esto, durante uno de los conciertos esporádicos que viene realizando la cantante británica en Las Vegas, Estados Unidos, como parte de su gira ‘Weekends with Adele’ programados desde junio a noviembre de este año.

Asimismo, la artista de 35 años contó que lleva más de tres meses sin beber alcohol y que, lejos de mantenerse así, extraña la sensación que siente con la bebida. "Dejé de beber hace unos tres meses y medio. Es aburrido, quiero decir, estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis veintes, pero lo echo de menos", expresó ante el público.

Seguidamente, mencionó que también eliminó la cafeína que la mantenía activa. En ese sentido, hablando con uno de los asistentes, quien le confesó que estuvo bebiendo alcohol en todo el día, la cantautora europea sostuvo: “Disfruta de tu whisky, estoy muy, muy celosa”.

En marzo de este año, Adele reveló que se tomó hasta cuatro botellas de vino antes de un almuerzo mientras estaba encerrada en su domicilio por el confinamiento de la COVID-19. “Me acuerdo de cuando vine aquí en medio de la pandemia, del confinamiento. Creo que eran las once de la mañana y me había bebido cuatro botellas de vino. Es que estábamos todos en casa, y yo estaba borracha todo el tiempo", manifestó.

Esta afición de la cantante por el vino se refleja en sus canciones ‘I drink wine’ donde canta sobre el desamor y cómo puede desahogarse con copas de vino blanco.

Por otro lado, en diálogo con US Vogue el año pasado, Adele mencionó que “siempre ha tenido una relación muy estrecha con el alcohol”. “Siempre estuve muy fascinada por el alcohol. Es lo que mantuvo a mi papá alejado de mí. Así que siempre quise saber qué tenía de buen”, recalcó la intérprete de 'Rolling in the Deep', 'Someone Like You', 'Hello', 'When We Were Young', 'Easy on Me', entre otros éxitos.

Años atrás, la artista afirmó que dejó de beber alcohol con el objetivo de poder bajar hasta 10 kilos en solo unas semanas. De igual manera, relató que se alejó del azúcar con el fin de mantener una dieta saludable.

Por otro lado, Adele explicó que, si bien tuvo una pequeña recaída debido a su divorcio con Simon Konecki y tras la muerte de su padre, Mark Evans, dejó de beber alcohol. "Dejé de beber. Esa es una excelente manera de conocerte a ti mismo, es simplemente beber agua y tratar de mantenerse sobria todo el tiempo", declaró en una entrevista con Oprah Winfrey.