Diego Dibós lucha por su vida contra la COVID-19 | Fuente: Diego Dibós

El cantante y compositor Diego Dibós se encuentra internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa del coronavirus. Esto se conoció tras la publicación del músico Ricardo Brenneisen informando la lamentable noticia.

Brenneisen, con quien Dibós estrenó un tema a fines del 2020, informó en sus redes sociales el pasado 17 de abril que el ex integrante de TK se encuentra luchando por su vida en una cama UCI por lo que amigos organizarían una misa de salud en favor del cantante en la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación.

"Hace unos meses Diego Dibós me llamó y me dijo que quería grabar un tema conmigo. No lo dude, en tres días teníamos el arreglo acústico y yo hice mi tarea con los arreglos de voz. Fue increíble vernos después de tiempo, el resultado termino siendo buenísimo, honestamente creo que Diego te guste o no su música es un muy buen productor y compositor. Hoy necesita de nuestra ayuda, energía, fuerza y fe. Es un peruano más en UCI peleando contra el virus", escribió en su cuenta de Facebook.

Hace unos meses Diego Dibos me llamo y me dijo que quería grabar un tema conmigo. No lo dude, en tres días teníamos el... Publicado por Ricardo Brenneisen en Sábado, 17 de abril de 2021

Esa misma fecha, la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) anunció en sus redes sociales la misa de salud a favor del músico.

"TODOS CON DIEGO. Por la salud de nuestro asociado Diego Dibós será oficiada hoy una misa en la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación. A las 7 p.m. ¡Fuerza Dieguito!", publicaron en sus redes.





Por la salud de nuestro asociado @diegodibos será oficiada hoy una misa en la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación. A las 7 p.m. ¡Fuerza Dieguito!https://t.co/6i3pm1ksBG pic.twitter.com/oflcfVgbDo — APDAYC (@apdaycperu) April 17, 2021

Según el Diario El Comercio, Diego Dibós se encuentra internado en un clínica local desde hace más de una semana y su estado es de cuidado. Sin embargo, la salud del músico mejora cada día.



A finales del año padado, Diego Dibós, de 45 años, contó a RPP que este año cumpliría 20 años de carrera musical.



