'Epifanías' de Susana Baca, el disco nominado al Latin Grammy que nació de un show cancelado

La aclamada cantante peruana Susana Baca, tres veces ganadora del Latin Grammy y nominada al Grammy, reveló en una entrevista con RPP Noticias que su más reciente trabajo, Epifanías, nominado a los premios de la Academia de Grabación Latina, en la categoría de Mejor Álbum Folclórico, tuvo su origen en un evento cancelado en Cañete.

El disco, que fusiona la tradición afroperuana con influencias andinas, se inspira en la música de la navidad afroperuana y en la rica diversidad cultural del país. Baca rememoró cómo la grabación se llevó a cabo en el Monasterio Carmelitas De Los Descalzos, tras el desencuentro con el exalcalde de Cañete, transformándose en una inolvidable celebración musical que no habían planeado.

“Propusimos este evento al exalcalde. Nos dijo que sí, pero, cuando llegó el momento, no nos contestó (…). No nos íbamos a quedar en silencio. Nos fuimos a Los Descalzos y ahí grabamos el disco y el video. Fue una fiesta”, recordó en una entrevista con Johnny Padilla, en el programa En Escena.

Susana Baca, quien compite en los premios junto a otros destacados artistas, como Vicente García y Quinteto Leopoldo Federico, destacó la colaboración de jóvenes músicos y el papel del productor Ricardo Pereira en la creación del álbum. Subrayó que, aunque su nombre aparece en la nominación, el éxito de Epifanías es resultado del esfuerzo colectivo.

A pesar de sus tres Latin Grammys ganados en ediciones previas, la cantante Susana Baca confesó sentir nervios, como si fuera la primera vez, ante la posibilidad de ganar este año. "No sé si me lo gano. Ojalá que me lo gane. ¡Imagínate!", comentó humildemente la exministra de Cultura.

Baca celebró la conexión de los jóvenes con su música y su contribución en la creación de Epifanías. La artista resaltó las raíces afroperuanas de su álbum y su deseo de inspirar nuevas creaciones. "Abrazamos al Perú con este disco", enfatizó.

No asistirá a los Latin Grammy

En cuanto a la gala de los Latin Grammy programada para el 16 de noviembre en Sevilla, Susana Baca confirmó su decisión de quedarse en el Perú en esa fecha. Además, adelantó sus planes de presentar Epifanías en vivo en una iglesia esta Navidad, esperando la presencia de monseñor Pedro Barreto para oficiar la liturgia.

Susana, cinco veces nominada al Latin Grammy

La cantante Susana Baca ha sido nominada por quinta vez al Latin Grammy. Su disco Epifanías compite a Mejor Álbum Folclórico, junto a Aguajes de Mar y Manglar (Cantares Del Pacifico), Vicente García (Camino Al Sol), Tato Marenco (Mamá Cumbé), Quinteto Leopoldo Federico (El Trébol Agorero, Homenaje A Luis Antonio Calvo) y Tierra Adentro (Ayvu).