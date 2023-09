Feid y Rema presentan 'Bubalu' como adelanto al esperado álbum 'MOR, no le temas a la oscuridad'

El cantante colombiano Feid y la estrella nigeriana del afrobeat Rema, mundialmente famoso por el éxito Calm down junto a Selena Gomez, se unen en una emocionante colaboración musical y presentan Bubalu. Este sencillo es el cuarto y el último lanzamiento antes del esperado álbum MOR, no le temas a la oscuridad, que se estrenará el viernes 29 de septiembre.

Bubalu fusiona los ritmos envolventes del afrobeat con la pegajosa voz de Feid, conocido también como Ferxxo, quien se une a Rema en un gancho que destaca por ser el primer intento del artista nigeriano en cantar en español. El resultado es un sonido contagioso, como se refleja en su recién estrenado video oficial.

Este lanzamiento llega en un momento cumbre para Ferxxo. El artista ha sido nominado a seis Latin Grammy en categorías que abarcan desde Mejor Interpretación Urbana/Fusión hasta Mejor Canción Urbana, por el tema Yandel 150. También ha sido por Mejor Interpretación de Reguetón por Feliz cumpleaños Ferxxo y Hey mor, Mejor Álbum de Música Urbana por Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum y Mejor Canción de Rap/Hip Hop por Le pido a Dios.

Además, éxitos como Niña bonita con Sean Paul han superado los 315 millones de reproducciones a nivel mundial, logrando la certificación doble platino en los Estados Unidos. Canciones como Vente conmigo y Ferxxo 151 también han obtenido reconocimientos dorados en Estados Unidos, y Feid se ha mantenido como el artista colombiano masculino más escuchado en Spotify a nivel mundial durante más de 300 días consecutivos.

MOR, no le temas a la oscuridad

Vol 2 Vente conmigo Niña bonita (junto a Sean Paul) Gangsters y pistolas (junto a Nengo Flow) Ferxxo 151 (junto a Icon) Bubalu (junto a Rema) Ritmo de Medallo (junto a Ryan Castro) Ferxxo edition Nx tx sientas solx Luces de tecno Ey chory Velocidad crucero Románticos de lunes El úico tema del Ferxxo (junto a Young Cister y Pailita) Privilegios (junto a Cupido)

Feid se alista para nuevo álbum

El nuevo álbum de Feid, titulado MOR, no le temas a la oscuridad, llegará el 29 de septiembre bajo el sello Universal Music Latino. Con temas poderosos y sonidos globales, el disco incluye colaboraciones destacadas, como la de Sean Paul en Niña bonita y Rema en Bubalu. También participan Nengo Flow, Icon, Ryan Castro, Young Cister, Pailita y Cupido.

La cercanía de Feid y Karol G

Además de su éxito musical, Feid ha estado en el centro de la atención debido a su cercanía con la cantante colombiana Karol G. Aunque anteriormente tuvieron planes de colaboración en la canción Verano rosa, que finalmente quedó pendiente, recientemente han sido fotografiados agarrados de la mano, lo que ha alimentado especulaciones sobre una posible relación entre ambos.

En una entrevista con Rolling Stone, Karol G reveló su deseo de formar una familia, lo que ha generado aún más interés en su relación con Feid, quien la ha acompañado en momentos clave de su carrera. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente su romance, las imágenes recientes hablan por sí solas.

También contó que cuando se conocieron en Medellín no eran tan cercanos: “Nosotros estuvimos mucho tiempo que no hablábamos, que nos dejamos de hablar y casi que no sabía nada de él”. Según la revista, la cantante guarda una foto informal de Feid, "un poco quemado por el sol y sonriendo", como fondo de pantalla de su celular.