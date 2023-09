Más de 400 celebridades homenajean a Julio Iglesias en un video por sus 80 años

En un gesto extraordinario y sin precedentes, más de 400 celebridades del mundo, entre ellas el español Alejandro Sanz y los colombianos Juanes y Maluma, se han unido en un video para conmemorar el cumpleaños del icónico cantante Julio Iglesias, quien celebra sus 80 años el 23 de septiembre.

La iniciativa detrás de este conmovedor homenaje proviene del reconocido relacionista público Richy Castellanos, amigo cercano de Iglesias, quien ha logrado reunir a una ecléctica lista de personalidades que incluye a la infanta Elena de España, así como a los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Felipe González.

FC Barcelona y Atlético de Madrid juntos

A pesar de su conocido fervor por el Real Madrid, equipo en el que jugó antes de su carrera artística, esta sorprendente muestra de cariño ha contado con la participación de destacados representantes de equipos rivales, como el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el técnico de este club, el argentino Diego Pablo Simeone.

"Creo que este regalo que le hacemos a Julio es una hazaña histórica. Él tiene una transparencia natural, es como el agua, se le ve de lejos. Es un hombre que habla con el corazón. A España. Es la bandera, el icono, el genio", indicó Castellanos en declaraciones a la revista española Semana.

La salud de Julio Iglesias ha sido objeto de rumores y noticias en los últimos tiempos, debido a su retiro de los escenarios desde 2019 y sus intervenciones médicas. Sin embargo, Richy Castellanos, amigo cercano del intérprete de Con la misma piedra, despeja todas las preocupaciones: "Está muy bien. El otro día me dijo: 'Flaco, cuando voy andando y alguien me sujeta me hacen la foto. No me hacen la foto cuando camino por mi propio pie'. Está muy bien de salud".

Julio Iglesias, el cantante latino más exitoso

Con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 100 álbumes grabados, Julio Iglesias (Madrid, 1943) sigue siendo el cantante latino de mayor éxito comercial en la historia, logrando entrar en el libro Guinness en 2014 por segunda vez.

Además de su éxito comercial, Iglesias pasará a la historia por sus interpretaciones en temas emblemáticos como Soy un truhán, soy un señor, Hey, Un canto a Galicia, Me olvidé de vivir o La vida sigue igual, con el que ganó el Festival de Benidorm (España) en 1968, marcando el inicio de su trayectoria. También representó a España en el Festival de Eurovisión de 1970 con la canción Gwendolyne.

A pesar de no cumplir su promesa de realizar una gran gira por su quincuagésimo aniversario de carrera en España, donde no ha actuado desde 2016, el cantante lanzó su último álbum de estudio en 2017, titulado México & amigos, en colaboración con destacados artistas hispanohablantes como Juan Luis Guerra, Pablo Alborán, Andrés Calamaro y Omara Portuondo.