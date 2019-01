La cantante Eva Ayllón también se conmovió con la carta que le escribió Pedro Suárez-Vértiz a su esposa Cynthia Martínez, donde se lamenta de la enfermedad que padece y la carga que esto significa para su familia.

La criolla comprende la situación del intérprete de "Cuando pienses en volver" y cree que este tema lo mantiene preocupado.

"Él es un chico extraordinario y yo lo quiero mucho. Me ha ensañado bastante porque es muy inteligente. Pero, a veces, la salud no nos acompaña. Entonces, él debe estar preocupado pensando que es una molestia, pero Pedrito no te preocupes, nosotros que estamos a tu lado te amamos y estamos para servirte", dijo Eva Ayllón a RPP Noticias.



Por otro lado, la intérprete de "Ingá" y "Estoy enamorada de mi país" reveló que se encuentra trabajando con Jean Pierre Magnet y planean realizar un homenaje a Pedro Suárez-Vértiz.

"No me puedo adelantar a cosas que están por ocurrir. Vamos a trabajar con Jean Pierre Magnet pronto y él tiene pensadas algunas cosas. No te las digo porque no es mi proyecto, pero creo que se le va hacer un homenaje a Pedrito", agregó.

CONCIERTO CUMPLEAÑERO

Eva Ayllón cumplirá 63 años este 7 de febrero y, como ya es costumbre, la criolla presentará un concierto en el Teatro Peruano Japonés para celebrarlo.



"Todos los febreros, yo trato el día de mi cumpleaños estar sobre el escenario, pero este día 7 de febrero no cae ni viernes ni sábado, pero no importa lo voy a hacer el fin de semana para que la gente salga a divertirse y de paso sentirme regalada con tanto aplauso", dijo Eva Ayllón.

En este show, la criolla presentará sus mejores éxitos de los discos "Como la primera vez”, “Sencillamente Eva”, “Clavo y canela” y “48 años después”. Asimismo estará acompañada de los cantantes Noelia Calle, Farik Grippa y José Gaona, quienes participaron en "Los Cuatro Finalistas".

El DATO

Concierto: Eva Ayllón - Teatro Peruano Japonés.

Días: 8 y 9 de febrero a las 8:00 p.m.

Entradas: Teleticket.