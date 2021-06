Ezio Oliva viajó a Estados Unidos para relanzar su carrera artística después de un año de stop por la pandemia. | Fuente: Instagram

“Empezar desde cero”. Este es el lema con el que se define Ezio Oliva luego de que tomara sus maletas y viajara a Estados Unidos para reactivar su carrera musical con el tema “No lo esperaba” junto al artista venezolano Adso Alejandro.

El 2020 fue muy duro para todos por la pandemia y ha afectado a la industria musical que, para evitar el contagio, los cantantes no pudieron subirse a un escenario nuevamente. Sin embargo, para el exintegrante de Ádammo, viajar y reinventarse en esta industria ha hecho que poco a poco su nombre sigue sonando fuerte.

En conversación con RPP Noticias, Ezio Oliva nos cuenta cómo es este “nuevo inicio”, cómo está respondiendo la gente a sus lanzamientos musicales, qué nos trae para más adelante y una anécdota que no logrará olvidar.

Empezar desde cero

“El estar aquí es un reto, es comenzar de cero, es sacrificar el tiempo que valoro con mi familia porque para mí eso es importante”, comentó el cantautor peruano quien, si bien tuvo que alejarse de su esposa y sus hijas por un tiempo, ve con buenos ojos el reinicio de su carrera.

A pesar de que fue duro la despedida, Ezio Oliva tuvo que sacar lo mejor de sí para comenzar de nuevo y así lo hizo con Adso Alejandro y su tema “No lo esperaba”, una combinación de pop y lo urbano.

“Ni uno de los dos ha perdido su esencia, encontramos ese punto medio”, comentó el artista. Reactivar su música en Estados Unidos y México fue pieza clave y asegura que encontrar esas oportunidades se debe a que es una persona necia.

“Me pusieron Ezio porque sabían que iba a ser bien necio”, nos contó entre risas. ¿Miedo a explorar otros géneros? No, esa palabra no está en su diccionario ya que Oliva considera que “es parte de mi crecimiento y de no quedarme estancado. Me gusta salir de mi zona de confort”.

Una anécdota de nunca olvidar

De pasar a abrir conciertos de toda la gira de Alejandra Guzmán y compartir escenario junto a Gloria Trevi, Paulina Rubio, Mijares, Sofía Reyes, Mau y Ricky, en México; Ezio Oliva vio el stop que dio su carrera por la pandemia, sin embargo, ahora, en Estados Unidos, está volviendo a ser el de antes.

Como es de conocimiento, en Norteamérica están avanzando favorablemente con las vacunas por lo que el estado de Florida, en Miami, la gente está teniendo una vida casi normal, es decir, ya no se están usando las mascarillas.

Es así que cuando Ezio Oliva salió a una discoteca para ver cómo era el ambiente se llevó una gran sorpresa. “El primer día que salí en Estados Unidos tuve miedo”, comenzó. “Estuve ahí y empezó a sonar ‘No lo esperaba’, la gente lo estaba bailando y me dije: ‘Esto es una señal’”, dijo notablemente emocionado al recordar ese momento.





Ezio Oliva "ve una luz" en la reactivación de su carrera musical en Estados Unidos y nos cuenta con detalles una anécdota que califica como "señal" para seguir adelante. | Fuente: RPP Noticias

“Más que trabajo, es una pasión”

Con el lanzamiento de “No lo esperaba”, Ezio Oliva tiene planeado el estreno de unas cuantas canciones más y siente que ahora “está empezando a ver la luz” nuevamente en su carrera musical.

En lo que queda del 2021 y lo que veremos para el siguiente año, el artista peruano nos revela que nos traerá más música. “Viviré quizás en un avión porque estaré viajando, les traeré muchas sorpresas”.

Además, “tendré canciones con más artistas, yo como solista, tengo sesiones de composición en Colombia, México y Perú. Esto va más allá de un trabajo, es una pasión”, sostuvo.

