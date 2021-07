Fátima Poggi se internacionaliza con "Sabrás", tema que trabajó de la mano con Sergio George. | Fuente: Difusión

Sergio George sigue buscando talento peruano y esta vez se fijó en Fátima Poggi, la artista nacional radicada desde de los 10 años en Estados Unidos, pero su amor por nuestra música la llevo paralelamente a participar en diferentes eventos de la comunidad peruana, italiana y latina en general.

Ahora, la cantante lanza su tema ‘Sabrás’ de la mano del productor internacional que impulsará su carrera de manera internacional con este éxito. “Fátima es una chica muy talentosa y estoy feliz de que de este paso importante en su carrera como solista”, mencionó sobre Poggi.

‘Sabrás’ se estrenó el 23 de julio en todas las plataformas digitales y viene acompañado de un video clip. Además, tiene como invitados a Pipe Bueno y Joss Favela.

“Estoy feliz de regresar a mi país y de compartir mis sueños con mi gente que me ha apoyado en estos años de carrera música. Sergio George confía en mí y no lo voy a defraudar, se vienen lindas cosas y espero les guste ‘Sabrás’, es mi primer tema con Sergio en género salsa”, declaró emocionada Fátima Poggi.

‘Sabrás’ ya se encuentra en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Amazon, Tik tok, Youtube entre otros.

¿Quién es Fátima Poggi?

Fátima Poggi formó parte de la empresa americana ‘Artists and Brands’ como artista exclusiva durante los años 2011 y 2012, trabajando bajo la dirección de los reconocidos productores musicales Ira Antelis y Rodney Jerkins en la grabación de su primer álbum con su single en versión inglés y español ‘Without You’ (Muriendo Sin ti) conjuntamente con los videos musicales que fueron promocionados en Nickelodeon.

En el 2012 se mudó a Los Ángeles persiguiendo sus sueños y entró a estudiar música y actuación en la reconocida escuela ‘AMDA college and conservatory of the performing arts’ donde obtuvo su título de bachelor.

En el 2019, Fátima Poggi participó en el reality de Univisión, ‘Reina De La Canción’, donde Daddy Yankee, Olga Tañon, Natti Natasha, y Joss Favela fueron los jueces y Pedro Capó y Sergio George los coaches del show.

