Yahaira Plasencia siente tristeza, impotencia y rabia porque diversos usuarios están denunciando su videoclip “Dime”. | Fuente: Yahaira Plasencia

Desconcertada. Así se ha mostrado Yahaira Plasencia al enterarse que su nueva canción “Dime” viene siendo denunciada por diversos usuarios de Youtube para que el videoclip sea eliminado de la plataforma.

La intérprete del tema “U La La” utilizó sus redes sociales para hacer público este hecho y no pudo evitar mostrarse bastante preocupada porque su trabajo nuevamente podría ser retirado de YouTube, como sucedió con su tema “Cobarde” hace un tiempo atrás.

"Estoy bastante desconcertada, triste, con mucha impotencia porque hay un equipo de trabajo detrás de todo esto haciendo posible que la canción llegue a todos los corazones de ustedes. No entiendo por qué tanta gente denuncia todo el tiempo el video", compartió Yahaira Plasencia en cuenta de Instagram.

“Me están haciendo lo mismo que con 'Cobarde' que lograron eliminar el videoclip de YouTube y a los tres, cuatro meses logramos recuperarlo con el apoyo de todo mi equipo, con gente especializada", recordó la salsera.

Hizo un llamado a los que denuncian su tema

Yahaira Plasencia también dijo sentir tristeza, impotencia y rabia porque el fruto de su esfuerzo está corriendo un riesgo y aprovechó para enviar unas palabras a aquellas personas que han reportado su video “una y otra vez”.

“(Quiero) pedirle a toda esa gente que no les gusta el video, o no les gusto yo como artista, o lo que sea, que no hagan eso. No solo soy yo, hay un equipo detrás trabajando muchísimo y no es justo que hagan eso”, pidió la salsera y prometió que seguirá trabajando pese a los problemas.

“Quiero enviar un mensaje a toda esa gente que denuncia mi videoclip una y otra vez que no permiten que crezca, que yo seguiré trabajando un montón”, finalizó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.