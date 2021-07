Sergio George niega que Marc Anthony haga un dúo con Yahaira Plasencia: "A él no le conviene". | Fuente: Composición

Después de que Yahaira Plasencia se luciera junto a Marc Anthony en redes sociales y se especulara que podrían estar trabajando juntos en una canción, Sergio George se encargó de desmentir estos rumores.

El reconocido productor musical comentó que la salsera tiene que consolidarse primeo como solista y luego puede acercarse a los grandes exponentes, además, agregó que, cuando alguien quiere hacer un dúo, es que uno sea llamado, no al revés.

“Siempre es importante que te llamen a ti, un featuring para que tu seas parte de su canción”, dijo a Magaly Medina. Por otro lado, Sergio George reveló que Marc Anthony solo trabaja con artistas reconocidos.

“No le conviene. No hace featurings con nadie. Hizo featurings con Daddy Yankee. En salsa, con nadie. Con Gente de Zona, era su grupo y su compañía, le conviene a él, pero solo con un artista no le conviene, no. Todos hacemos las cosas que nos convienen”, concluyó.

Estreno de "Dime"



El 14 de julio, Yahaira Plasencia estrenó su tema "Dime", con una letra que su público puede dedicar a sus exparejas. El tema, grabado en Puerto Rico, apunta a continuar cimentando la internacionalización de la artista.

Al mismo tiempo que la cantante cantó este sencillo en "Magaly TV: La Firme", también apareció en YouTube el videoclip que fue rodado en una mansión de Miami (Estados Unidos).

Esta canción viene luego de que Yahaira Plasencia estrenara "ULaLa", un tema que contó con la colaboración del reguetonero Randy ft. Daniel ‘El Travieso’ y que el productor Sergio George reconoció no haber tenido el éxito que esperaban.

“Hay que decir la verdad, ‘ULaLa’ no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira Plasencia se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, dijo durante una transmisión en vivo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que iniciaron la literatura universal.