El Festival Internacional de Cajón y Percusión Rafael Santa Cruz se realizará hasta el 29 de septiembre. | Fuente: CCE

Las fronteras digitales no existen por lo que vuelve el Festival Internacional de Cajón y Percusión "Rafael Santa Cruz". En la edición XIII, que se desarrolla del 2 de agosto al 29 de septiembre, se vuelve netamente virtual para divulgar material investigativo sobre la herencia africana, introducir nuevos géneros a la lista habitual del festival y ofrecer propuestas musicales internacionales.



Serán dos meses llenos de sorpresas percusivas. La cita será todos los jueves de agosto y septiembre para disfrutar de documentales musicales y conciertos que llevarán a los asistentes desde Perú, hasta Congo-Kinshasa, pasando por España, Cuba, EEUU, Trinidad & Tobago y Colombia.

Culminará el 29 de setiembre, en homenaje al cumpleaños de Rafael Santa Cruz su fundador, con un concierto en vivo en streaming de su agrupación emblemática AfroPerú.

PROGRAMACIÓN

Jueves 6 de agosto, a las 19:30 p.m.

Concierto de Patāx (España). Este proyecto propone llevar la fusión a un nuevo lugar, donde una comunión entre flamenco, el funk y latín jazz sea el mágico ingrediente cohesionador.

Jueves 13 de agosto, a las 19:30 p.m.

Documental "Atajo de negritos" (Perú). Grabada en Chincha, en el 2004, registra la tradición religiosa de los afrodescendientes que realizan un ritual de zapateo en honor al Niño Jesús. El 12 de diciembre del 2019, la UNESCO reconoció la danza del Hatajo de Negritos y Las Pallitas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Jueves 20 de agosto, a las 19:30

Concierto de Tarbaby, free jazz (EE.UU.). De manera individual, sus integrantes han demostrado estar en la vanguardia del jazz moderno y, en grupo, presentan una forma de música que vive en el aquí y el ahora, pero dando el debido crédito a quién ha estado antes.

Jueves 27 de agosto, a las 19:30 p.m.

Documental "La leyenda en ruta. Muñequitos de Matanzas" (Cuba). A partir de una gira que el grupo de rumba Los Muñequitos de Mantazas realizara por Cuba, su director e integrantes develan la historia de esta agrupación sexagenaria.

Jueves 3 de septiembre, a las 19:30 p.m.

Documental "Calypso Rose: the Lioness of the Jungle" (Trinidad & Tobago). Calypso Rose es una embajadora de la música caribeña. Desde París hasta África, en cada lugar, se aprende más sobre las muchas caras y facetas de su existencia.

Jueves 10 de septiembre, a las 19:30 p.m.

Documental "Justo Valdez y la rumba palenquera. Homenaje a Batata" (Colombia). La batata es una música para enterrar a los muertos o la fiesta. La cámara elige enfocarse deliberadamente en las caras, manos e instrumentos de los músicos.

Jueves 17 de septiembre, a las 19:30 p.m.

Concierto-conversa con Dengue Dengue Dengue (Perú). En el álbum "Zenit & Nadir", el grupo establece una conexión directa con lo afroperuano colaborando con Pudy y Miguel Ballumbrosio. El cajón y la quijada aportan una dimensión orgánica a sus producciones electrónicas.

Jueves 24 de septiembre, a las 19:30 p.m.

Documental "Jupiter´s dance" (Congo Kinshasa). Es una inmersión en los guetos de Kinshasa, para conocer a sus innumerables músicos que luchan por salir de la nada: raperos, músicos de blues discapacitados, griots, niños de la calle...

Martes 29 de septiembre, a las 19:30 p.m.

Concierto de AfroPerú. Agrupación emblemática de Rafael Santa Cruz. El concierto será un viaje por la música afroperuana y criolla, con arreglos contemporáneos. Una fiesta para clausurar el Festival Internacional de Cajón y Percusión.