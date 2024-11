'Gato' Bazán sobre su salida de Armonía 10 tras 29 años como animador: "Lo mínimo que esperaba era un agradecimiento"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras formar parte de Armonía 10 durante 29 años, Luis 'Gato' Bazán confirmó su salida en julio de 2021. Actualmente, está enfocado en su orquesta 'Don Gato y su pandilla', sin embargo, recordó cómo fue se retiró de la banda donde tuvo una gran trayectoria.

"Si tú trabajas durante casi toda una vida en una empresa, lo mínimo (que esperas) es un agradecimiento. No hubo eso", dijo en el programa Así Somos. "¿Se resquebrajó la amistad?", preguntó Alan Diez, a lo que el 'Gato' respondió de manera afirmativa. De acuerdo con el animador, en medio de la reactivación por la pandemia, los integrantes estaban en un grupo de WhatsApp, pero a él lo sacaron un tiempo después.

"Estábamos en un grupo para la reactivación de Armonía 10, pero ya estábamos liquidados en noviembre de 2020 y cada uno tenía que trabajar. Yo trabajaba en los 'privaditos', creo que les incomodó un poco y me sacaron de ese grupo. No nos hemos vuelto a comunicar. Con Walter Lozada nos encontramos un mes antes de que falleciera y conversamos de todo menos de eso. Yo he sido camiseta durante 29 años, ¿cómo no te va a doler?", mencionó.

Sin ahondar más en el tema, 'Gato' Bazán hizo énfasis en cómo fue su paso por la orquesta de cumbia y cómo cambió el formato de presentador a animador.

"Comencé en la animación desde los 13 años y en la época disco hacia bailes, entonces cuando entré a Armonía 10 era un reto y al público de la cumbia le gustó. Dejé una semillita, un nuevo estilo. Cambié el formato de presentador a animador, de showman", sostuvo.

La nueva era de Armonía 10

Armonía 10, en su nueva etapa, cuenta con talentos como Carlos Carmona, Percy Labán, Irvin Saavedra, Dino Sánchez, Leandro Lozada, Paul Flores y el animador Max Aguirre. Esta alineación promete mantener la esencia de la orquesta.

"Es una oportunidad para demostrar que la cumbia es el género más bailado del Perú y creo que de América. Los chicos del Grupo 5 lo han hecho de maravilla y estamos orgullosos de que la cumbia, por fin, tenga el sitio que se merece", dijo Paul Flores en el programa Encendidos.

