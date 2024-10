Flavia Laos sorprende al incursionar en la cumbia junto con Corazón Serrano: "Gracias por esta oportunidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante, actriz e influencer peruana Flavia Laos regresó al país, luego de pasar un mes en una intensa agenda publicitaria en Malta y Los Ángeles (EE.UU.). La joven artista fue invitada a subir al escenario durante el concierto Acceso al corazón 2 de Corazón Serrano, una de las agrupaciones de cumbia más populares del Perú, donde interpretó el tema 4 Mentiras junto con Ana Lucía Urbina, una de las voces principales del grupo.

El concierto, que tuvo lugar en el Coliseo Dibós con un formato de tarima 360°, significó un momento especial para Flavia Laos, ya que fue su primera incursión en el género cumbia, alejándose por un instante del estilo pop urbano que ha marcado su carrera musical.

"Gracias Corazón Serrano por esta gran oportunidad, me la pasé muy lindo, tienen un público increíble", comentó Flavia tras su presentación.

Flavia Laos fue invitada al Coliseo Dibós para cantar al lado de Corazón Serrano.

Flavia Laos: "Mi sueño es llenar el Estadio Nacional"

Flavia Laos expresó su deseo de presentarse en el Estadio Nacional, uno de los escenarios más importantes del país. Ahora busca posicionarse como una de las grandes artistas musicales.

La joven artista, de 27 años, ve este desafío como una oportunidad para demostrar su evolución musical: "Mi sueño es llenar el Estadio Nacional y que el Perú pueda estar allí apoyándome", señaló en una entrevista con Perú.21.

Pese a ser una figura reconocida en realitys shows como Too Hot to Handle, de Netflix, la peruana asegura que su pasión más grande es cantar.

"Disfruto mucho más cantar, estar en un estudio, crear las canciones desde cero, estar en el escenario y tener la respuesta de la gente. Me lancé a ser cantante porque mis fans me lo decían, y encontré el apoyo. Lo hice por mis fans y también por mí. Me dije: 'Ya es momento de regresar a la música'", mencionó.

Además del pop urbano, también incursionó en la bachata y las baladas. Sin embargo, se considera versátil para "no encasillarme en una sola cosa". "Lo urbano tiene muchas ramas y las estoy explorando. Tengo trece canciones grabadas y mi próximo tema será con Nacho", precisó.

Flavia Laos cantando al lado de las integrantes de Corazón Serrano.

Flavia Laos alista gira

La actuación de Flavia Laos al lado de Corazón Serrano resultó ser una sorpresa para sus seguidores, quienes no esperaban verla interpretando cumbia.

Con esta presentación, la artista hizo una breve parada en Lima antes de continuar con nuevos proyectos, ya que luego se trasladó al interior del país para grabar un videoclip.

En los próximos días, Laos emprenderá un viaje al extranjero para una breve gira.