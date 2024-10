"Dile que me amas, que yo soy tu amor": Pamela López sorprendió al cantar popular tema de Pamela Franco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, ha vuelto a captar la atención de los medios luego de que se difundiera un video en el que se la ve interpretando una popular canción de Pamela Franco. En el clip, que no tardó en hacerse viral en redes sociales, López canta con entusiasmo el tema Dile la verdad, interpretado por la cumbiambera, quien ha sido relacionada sentimentalmente con su aún esposo.

El programa Amor y fuego compartió un video de una historia de Instagram de una usuaria llamada Lourdes Vásquez, en el que se ve a López cantando con fuerza: "Dile, que nos amamos, que soy la dueña, de tu corazón. No finjas, que ya no lo quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor".

Como se recuerda, Pamela Franco y Alma Bella estuvieron en set de Los Chistosos, de RPP, donde fue consultada por Hernán Vidaurre sobre cómo se lleva con Christian Cueva, con quien habla y son “amigos” por Instagram, según contó ella misma.

“Yo me llevo bien con todas las personas y siempre le deseo lo mejor a todo el mundo. Uno tiene que ser siempre buena vibra con todos”, fue la respuesta de la bailarina de 36 años. “Somos amigos, nos seguimos en Instagram (…) Es mi vida privada, no voy a decir si estoy con él o no, porque a las finales los medios especulan todo”, declaró.

¿Pamela Franco y Christian Cueva tienen una relación?

Pamela Franco y Christian Cueva fueron captados saliendo del aeropuerto Jorge Chávez, para luego ir a una conocida sanguchería en La Molina. Las cámaras del programa Magaly TV La Firme grabaron a cada uno de ellos llevando maletas -y demás equipaje-, tras regresar de la ciudad de Cusco, donde la cantante de cumbia tenía una presentación.

Asimismo, Cueva, quien lucía una polera negra con lentes oscuros y short jeans, fue visto subiendo a un taxi negro con dirección a la casa de Franco en Lima. Por su parte, la bailarina de 36 años subió a otro vehículo blanco yendo al mismo lugar.

“¿Qué falta para que te oficialice Christian Cueva?”, le pregunta el hombre de prensa a Pamela Franco, quien se niega a dar declaraciones. Seguidamente, el reportero se acerca también al jugador de Cienciano para decirle: “Ya se lucen juntos los dos. Ahora estás con Pamela”. La consulta no cayó nada bien en Cueva, quien, notoriamente ofuscado, contestó: “¡También quieres saber la vida de todos, hermano!”.

