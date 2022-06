Gian Marco anunció que viene terminando su nuevo disco, el cual está grabando en Miami. | Fuente: Facebook / Gian Marco

Gian Marco está por completar su próximo disco. Así lo comunicó el mismo cantautor a través de sus redes sociales, donde, días atrás, anunció su relación con la cantante y actriz colombiana Juliana Molina, y donde también envió un mensaje que parece dirigido a las personas que vienen especulando sobre esta nueva relación.

El domingo 13 de junio, Gian Marco compartió unas historias de Instagram donde se le ve caminando por Miami, y donde hace el anuncio de su nuevo disco: “Buenas, ¿cómo están? Yo aquí en la ciudad de Miami. ¿Saben a qué he venido? He venido a terminar de grabar el nuevo disco”.

El autor de “Sentirme vivo” señaló que se encuentra muy contento por esta nueva producción y dijo que en los próximos días compartirá “cositas desde el estudio”; algo a lo que tiene acostumbrados a sus seguidores, ya que es una persona muy activa en las redes sociales.

Gian Marco hizo pública su relación con la actriz y cantante Juliana Molina

Días atrás, Gian Marco comunicó algo importante en sus redes sociales, al compartir una foto junto con la actriz y cantante colombiana Juliana Molina. En la imagen, se ve a los dos abrazados y se lee “Ella”, palabra que está acompañada de un corazón.

Desde su cuenta de Instagram, Juliana Molina, de 33 años, correspondió a la publicación de Gian Marco y también publicó la fotografía con un mensaje que decía: "Él".

Gian Marco: “No intentes vivir tu vida a través de otros”

En una historia de Instagram más reciente, Gian Marco compartió un mensaje que podría estar dirigido a quienes vienen comentando sobre su relación con Juliana Molina, si bien el cantautor acostumbra compartir todo tipo de mensajes en sus redes sociales.

“Mientras más tiempo pases averiguando y criticando lo que pasa en la vida de los demás, estás perdiendo una gran posibilidad de ser genuinamente feliz contigo. No intentes vivir tu vida a través de otros... terminarás perdiendo siempre, y la frustración está encadenada en tu alma sin salida”.

Este mensaje coincide con los recientes comentarios que se vienen haciendo en los programas de espectáculos sobre la nueva relación de Gian Marco y Juliana Molina.

El mismo mensaje acaba con un consejo, animando a sus seguidores a descubrirse a sí mismos, para encontrar un sentido a su vida: “Date la inmensa y grata oportunidad de descubrirte, sanar y ver todo lo malo y bueno que hay en ti. Es ahí donde tu vida tomará más sentido”.

