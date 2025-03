"Fue frustrante": Gian Marco cuenta cómo una lesión cambió todos sus planes y proyectos en un día

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gian Marco confirmó su regreso a los escenarios con el espectáculo Mi vida en sol mayor, un unipersonal que combina el teatro y la música, ofreciendo al público la oportunidad de elegir el repertorio. Durante la rueda de prensa, el cantautor aprovechó en abordar el problema de salud que lo obligó a suspender la temporada anterior.

"Fue frustrante perder la movilidad de mi pierna izquierda. Tuve dos infiltraciones, el proceso fue largo. la frustración más grande, creo yo, fue dejar de trabajar. Estoy bien, tranquilo. Sé que se ha especulado bastante, sé que es normal, pero no se preocupen, no me he muerto ni me voy a morir. Todavía me falta mucho por vivir y por trabajar", precisó.

En cuestión de días, su vida cambió radicalmente debido a su lesión, como él mismo relató el pasado noviembre mientras atravesaba su proceso de recuperación.

"Somos tan frágiles; hace algunas semanas estaba en el escenario trabajando, cumpliendo sueños... había trabajado dos años en un proyecto y de repente solo en horas todo cambió. No se los deseo a nadie", sostuvo.

Un viaje al universo de Gian Marco

Mi vida en sol mayor sumerge al público en la vida de Gian Marco desde diferentes perspectivas: como hijo, padre y figura pública. Entre música, historias, personajes y emociones, la puesta en escena del artista revela tanto las partes buenas como las difíciles de su vida, sus sueños cumplidos y aquellos que aún persigue.



"Este show ofrece una nueva mirada sobre mí, sobre lo que soy, lo que he sido, y lo que seguiré siendo. Es una invitación a acompañarme en un proceso de autodescubrimiento, mientras exploro las razones por las cuales sigo eligiendo el arte escénico como medio para expresarme", comentó.

Fecha, lugar y entradas para el unipersonal de Gian Marco



Una de las novedades de esta temporada de Mi vida en sol mayor es que el público podrá seleccionar algunas de las canciones que se interpretarán en el show a través de un código QR, haciendo de cada función una experiencia única.

Las funciones comenzarán el 24 de abril en La Cúpula de las Artes, y las entradas están disponibles a través de Teleticket.



