"No se los deseo a nadie": Gian Marco sufre fuertes dolores por lesión en columna, pero pone fecha a su recuperación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gian Marco continúa en proceso de recuperación luego de sufrir un problema en la columna que lo obligó a alejarse temporalmente de los escenarios. El cantante explicó en sus historias de Instagram que su condición también le causa intensos dolores en la pierna izquierda. "No se los deseo a nadie", sostuvo.

También relató cómo, en cuestión de días, su vida cambió radicalmente debido a su lesión, la cual ha afectado tanto su rutina diaria como sus actividades profesionales.

"Estos días han sido complejos debido al dolor que siento en mi pierna izquierda a causa de mi problema en la columna. Somos tan frágiles; hace algunas semanas estaba en el escenario trabajando, cumpliendo sueños... había trabajado dos años en un proyecto y de repente solo en horas todo cambió", dijo en su publicación.

Gian Marco sufre dolores en su pierna izquierda debido a su lesión en la columna.Fuente: Instagram: Gian Marco

Gian Marco pone fecha para su recuperación

El intérprete de Aún me sigo encontrando, fijó una fecha para su recuperación con la intención de reencontrarse con su público. Además del tratamiento médico que sigue para cumplir su objetivo, dijo que también confía en la sanación "a través de las energías".

"Ahora estoy esperando la infiltración en mi columna y luego de eso fisioterapia. Tengo como meta poder estar recuperando al 100 % a fines de febrero, poniéndole toda concentración y esfuerzo. Soy un fiel creyente en la sanación a través de las energías, de las vibraciones, de hablar a tu cuerpo. Eso hago todos los días. Una vez más, la vida me vuelve a confirmar que no se puede dar nada por sentado", mencionó Gian Marco.

Gian Marco sufre dolores en su pierna izquierda debido a su lesión en la columna.Fuente: Instagram: Gian Marco

¿Qué pasó con Gian Marco?

Gian Marco sufrió una lesión en la columna y tuvo que recibir atención médica antes de una presentación el pasado 2 de noviembre. Mediante sus redes sociales, el artista dijo que, pese a sus esfuerzos, su cuerpo no le permitió continuar con la función. "Estuve en el teatro con mis médicos, haciendo todo lo que está a mi alcance, pero mi cuerpo no me dejó", contó.

Por su parte, Macanudo Producciones, la empresa encargada de la puesta en escena, informó que la condición del cantante es estable, pero que no está en condiciones de realizar esfuerzos físicos.

"Lamentamos informarles que Gian Marco continúa internado y en tratamiento. Su estado es estable, pero desafortunadamente no le permite realizar esfuerzos en pie en este momento", indicó la compañía en un comunicado.

Pese a su condición, el peruano pudo estar presente en la gala de los Latin Grammy 2024 para presentar a los ganadores de la premiere al lado de su hija Nicole Zignago. Ambos llegaron nominados a los premios, pero desafortunadamente no pudieron llevarse el premio a casa.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis