El 16 de octubre, el cantante peruano Gian Marco se presentó con aforo lleno en el Lunario del Auditorio Nacional, en Ciudad de México. Fue una presentación especial, pues el intérprete de “Lejos de mí” aprovechó en estrenar su último sencillo “Más de lo que yo te quiero”, que ahora está disponible en YouTube.

Grabado en Orizaba, ciudad mexicana del Estado de Veracruz, el videoclip de la nueva canción de Gian Marco muestra los hermosos escenarios de esta región, entre ellos edificios emblemáticos como el Palacio de Hierro y el Poliforum Mier y Pesado. Una producción que coincide con el buen momento artístico que vive actualmente el músico.

“INTUICIÓN”

El nuevo material de Gian Marco pertenece a su último disco “Intuición”, que también incluye canciones como “Tú no te imaginas”, “Bésame”, “Sácala a bailar” (entonada también durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019), “Me gusta mi soledad” y “Lo que nunca fui con nadie”.

Sobre este álbum, el tres veces ganador del Latin Grammy ha manifestado: “[“Intuición”] Es una palabra que me ha llevado hasta donde estoy yo hoy. Me lleva por lugares sorprendentes en estos casi 30 años de carrera y 15 discos. Me siento muy cómodo con todo lo que ha ocurrido en mi carrera”.