Guitarrista de Ni Voz Ni Voto sobre agresión de Rafael Rey: "Fue una palomillada, pensé que él tenía correa"

Walter Cobos es guitarrista y compositor de la banda peruana Ni Voz Ni Voto. | Fuente: Facebook

Luego de que diversos medios de prensa dieran cuenta de la agresión que sufrió Walter Cobos por parte del excongresista Rafael Rey en el colegio Reina de la Paz de San Isidro durante el Referéndum 2018, el músico habló con RPP Noticias y dio su versión sobre los hechos. El arista aseguró que quiere acabar con el tema.

"Al momento que él sale de votar, me la di de 'palomilla' ─y acepto de alguna forma mi error─ y le dije 'fujimorista', pero fue producto del cansancio, qué sé yo. Fue una 'palomilllada' de colegio y yo pensé que Rafael [Rey] tenía correa. Como se lo dije y como todo el mundo se lo decía, ser fujimorista no es un insulto", señaló el también guitarrista de la banda Ni Voz Ni Voto.

Cobos contó que su acción alteró a Rafael Rey, quien se acercó a su mesa y le lanzó una cachetada en la oreja izquierda. Esto provocó que personal de la ONPE y la policía intervengan, generando una trifulca en el local de votación.

"Yo estaba bastante cansado. En un momento me llevé a Rafael a un costado para hablar y le expliqué que no entendía su reacción. Él me dijo que estaba cansado que le digan 'fujimorista' y que, para él, es un insulto. Luego se disculpó y yo también le ofrecí mis disculpas por si en algún momento lo ofendí. Yo no quiero poner una acción legal ni nada por el estilo porque la verdad que no tengo tiempo para eso", comentó.



Rockstar Rebellion - Ni Voz Ni Voto | Fuente: YouTube

HABLARON EN LA COMISARÍA

Pese a que el impase se solucionó por ambas partes, Walter Cobos contó que la Policía les pidió ir a la comisaría de Orrantia del Mar para dejar sentada la denuncia. Fue así que, durante la hora y media que duró el proceso, ambos estuvieron conversando de política, dejando bien marcadas sus diferencias, pero sin llegar a mayores agresiones.

"Antes de ir, tuve que cerrar mi mesa y Rafael Rey me esperó. Al llegar a la comisaría, estuvimos hablando durante una hora y media de temas políticos, de su reacción, de la mía... Al final, fui sincero y le dije que estaba cansado de ver cómo se ha manejado el país, la corrupción en el CNM y demás cosas que están pasando en el Congreso. Hay que trabajar mejor para sacar adelante al país y conversando se puede llegar a un acuerdo", enfatizó.

Durante el desarrollo de esta nota, intentamos contactar a Rafael Rey para conocer su versión de los hechos; sin embargo, nunca obtuvimos respuesta.

MARCÓ DISTANCIA CON CASO DE LEYLA CHIHUÁN

Al ser consultado sobre qué pensaba de la reacción en las redes sociales, donde incluso lo llaman "héroe", Walter Cobos dejó claro que no desea que el tema siga molestando a ambas partes y que en vez de "héroe" se considera un "palomilla". Asimismo, dijo que su caso era muy distinto al de Piero Brescia, el joven músico que grabó un video con Leyla Chihuan llamándola "vergüenza nacional" y subiéndolo a redes sociales, pues este tema terminó con una conversación.

"Mis redes sociales están llenas de mensajes de apoyo, pero yo no lo he buscado. Lo de Piero es diferente porque él lo buscó, grabó y subió el video. En cambio, esto terminó en una conversación en la que cada uno se dijo sus cosas, se pidió disculpas y sirve como ejemplo de que las cosas no pueden terminar como lo que hizo Piero, que fue quitarse corriendo", remarcó.