Los Hermanos Yaipén, Erick Elera y Patrick Romantik estrenan su tema "Chiquitita". | Fuente: Difusión

El cantautor Patrick Romantik convocó las voces de los Hermanos Yaipén y Erick Elera para grabar juntos "Chiquitita", un tema que, según anunciaron en un comunicado de prensa, se busca proyectarse como la "cumbia del futuro".

"Desde hace rato que queríamos hacer algo juntos, se dio la oportunidad y la verdad ha sido un placer y un honor para mí juntarme con dos artistas que tienen tanto como son los Hermanos Yaipén y Erick Elera. Hemos encontrado varios puntos de encuentro para enlazar un tema muy bonito", dijo Romantik.

"Chiquitita es una canción que pone sus letras al servicio del coqueteo. Para Patrick Romantik, conocido por haber compuesto temas para Enrique Iglesias, Karol G y Thalía, el sencillo mezcla esencia de la cumbia con otros ritmos y sonidos contemporáneos.

Además, añadió que luego de este lanzamiento ya tiene listo un nuevo tema que saldrá pronto a la luz.

Escucha el tema "Chiquitita"

Hermanos Yaipén y Erick Elera, unidos en "Chiquitita"

Por su parte, Donnie Yaipén, vocalista principal de la orquesta Hermanos Yaipén, aseguró que "Chiquita" se volverá un himno, pues guarda todos los ingredientes para que sea del gusto de todos. El cantante agradeció haber trabajado con Erick Elera y Patrick Romantik.

"Fue un gran reto y satisfacción grabar con tremendos artistas. Quedó genial y para mí me ha motivado mucho para seguir creciendo y aprendiendo de otros artistas. Esperamos que le guste al público. La van a disfrutar tanto como nosotros y la cantarán a todo pulmón", comentó.

En cuanto a Erick Elera, el también actor mostró su entusiasmo por formar parte del proyecto. "He seguido en la música, nunca dejé de hacerlo. Lo que he hecho este tiempo es no desesperar y este proyecto fue una buena oportunidad para volver", indicó.

"Chiquitita" se escucha en la serie "De vuelta al barrio", donde Elera participa en el elenco, e identifica a la pareja formada por Estela y Beto, personajes que encarnan Raysa Ortiz y Santiago Suárez. También es el tema distintivo de Allison Pastor, esposa de Erick Elera, en "Esto es Guerra".

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.