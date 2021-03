Erick Elera comparte roles con Melissa Paredes en la telenovela "Dos hermanas". | Fuente: Composición (Instagram)

En "Dos hermanas", Erick Elera interpreta a Yoni, un personaje que suele ponerle las cosas difíciles a Mery, encarnado por Melissa Paredes. Pero en la vida real, la situación es distinta para ambos intérpretes por la buena química que hay entre los dos.

De acuerdo con el actor, es la primera vez que trabaja con Paredes en "una novela". "La he conocido recién y es buenísima onda", contó al diario Trome. Sobre su colega, resaltó que sea "responsable" y se tome "muy en serio su trabajo".

"Yo creo que hay muy buena química. Lo importante es tener buena disposición para chambear, con ella las escenas fluyen muy fácil. La historia recae en su personaje y lo está haciendo bastante bien", recalcó Erick Elera sobre su compañera de reparto.

¿Y qué similitudes existen entre el actor y su personaje en "Dos hermanas"? "Lo ocurrente, podría ser, porque yo también soy así", reconoció Elera. Pero marcó las diferencias también. "Este personaje tiene problemas más fuertes, yo no soy relajado, porque soy recontra chamba, más responsable", ensayó.

Un personaje gracioso

El personaje de Erick Elera en "Dos hermanas" es un regreso a su faceta cómica, que inauguró en "Al fondo hay sitio", pero también, según el actor, tiene "sus cosas bastante negativas". "'Yoni' también sufre, ríe, es relajado, sabe lo que está bien y lo que está mal, pero la vida lo jala a lo negativo", indicó

Sin embargo, que tenga un toque dramático no quita que Elera esté decidido a continuar explorando su comicidad. "Siempre trato de meterles a mis personajes algo gracioso, porque hay gente que por ahí cuando he hecho algo que no es divertido, de repente no me ubica", reconoció.

En "Dos hermanas", 'Yoni' se ve empujado hacia la infidelidad. Pero Erick Elera precisó que él no visita esos terrenos. "Con mi esposa estamos muy bien", dijo, y reveló que Allison Pastor lo "vacila" y le dice, en todo de broma, que si hace lo mismo que su personaje, lo "mata".

"Personalmente me encanta que mi familia vea la novela que yo hago y que vean los personajes, mas no a Erick", señaló el actor.

