Hijo de Pedro Suárez-Vértiz se lanza como cantante y anuncia concierto debut

El legado continúa. Tomás Suárez-Vértiz, hijo menor de Pedro Suárez-Vértiz, anunció oficialmente su incursión en la música como solista. Sorprendido por el impacto del concierto tributo a su padre en el estadio de San Marcos, el joven confiesa que ese momento fue determinante para tomar esta decisión.

"De por sí, toda la vida he amado la música", refiere Tomás, de 19 años, "Creo que el impulso definitivo fue el concierto tributo que le hicimos a mi papá en el estadio de San Marcos, al momento de tocar, por fin me vi en el escenario interpretando para un público mis canciones o las de mi padre, y eso me motivo", detalló.

Consciente del legado que lleva consigo, el adolescente aspira a seguir el ejemplo de su padre y espera generar la misma emoción al público que el vocalista de Arena Hash solía generar con su música.

"Mi meta es lograr ver la sonrisa que podía generar mi papá en el público[...] una vez que yo vea que la gente siente esa emoción, esa felicidad al momento de oír mi música, definitivamente sabré que estoy donde buscaba tanto estar, dando lo mejor de mí", afirmó en un comunicado.

Tomás destacó el apoyo constante de su padre en su desarrollo musical, pues según dijo, siempre estaba presente para escucharlo tocar el piano y ofrecerle sus consejos.

“Mi papá siempre estaba muy atento en el momento que yo tocaba el piano, mi instrumento principal. Él siempre oía cuando tocaba y me corregía cuando era necesario, de esa manera iba perfeccionando poco a poco las canciones que quería aprender y quien mejor que él para escuchar sus consejos, los tomaba muy en cuenta", comentó.

Primer sencillo y concierto debut de Tomás Suárez-Vértiz

Ahora, con la orientación del reconocido productor Manuel Garrido Lecca, quien trabajó con Pedro Suárez-Vértiz en el inicio de su carrera, Tomás se prepara para presentar su primera canción, titulada, Me recuerdas a alguien, compuesta en colaboración con su mánager, Pierre Aguilar.

"Ser un Suárez-Vértiz es muy lindo. Tan lindo como ser un Quispe, un Flores o un Sánchez. Es un orgullo ser el hijo de cada uno de nuestros padres", menciona.

El debut de Tomás Suárez-Vértiz en el escenario será el 1 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, marcando el inicio de una gira nacional que llevará su música a diferentes ciudades del país. Las entradas para este esperado concierto salen a la venta el lunes 22 de abril a través de Teleticket.

