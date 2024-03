"Se derrumbó": Patricio Suárez-Vértiz recordó cómo le dio la noticia de la muerte de su hermano a su madre

A poco de cumplirse tres meses del fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz, su hermano reveló cómo fue que le dio la noticia a su madre antes de que se enterara por los medios o por las redes sociales.

Patricio Suárez-Vértiz recordó que fue un momento difícil y, mientras iba de camino a su casa, pensaba en cómo decirle ya que siempre tenía en mente que "no es el orden de la vida que una madre pierda primero a su hijo":

"Tenía que llevar la noticia (de la muerte del cantante) porque podría salir en las radios y normal. Mi madre se despierta a las 6 a.m. a darse su baño y yo decía ponía la radio y se entera, ahí sí la canción", dijo. Sin embargo, se armó de valor para decirle la verdad:

"Llegué a su casa y lo que más pena me dio es que me dijo: ‘Hijito, has tomado desayuno. ¿Quieres que te prepare un cafecito?' Yo decía: ‘Dios mío, cómo hago’. Y créanme, por más que tú pongas miles planes de decirlo, no hay forma. Lo único forma fue decirle: ‘Pedro ha pasado a mejor vida’. No hay forma de adornar eso, ese día obviamente, se derrumbó, es normal. Yo la dejé tranquila, ni abrazarla. Hoy en día admiro la calidad de mi madre, el hecho de botar todo, la veo más serena", contó Patricio a Latina Noticias.

Como se recuerda, Pedro Suárez-Vértiz falleció el 28 de diciembre de 2023 a los 54 años en su domicilio en Miraflores, así lo confirmaron las autoridades a RPP en ese entonces.

Patricio Suárez-Vértiz reveló su sentir al cantar los temas de Pedro

El viernes 16 de febrero, el Estadio San Marcos fue testigo de un emotivo concierto dedicado a la memoria de Pedro Suárez-Vértiz. Patricio, su hermano, y Arturo Pomar Jr, exmiembros de Arena Hash, también formaron parte de este evento.

En una entrevista con RPP, el exbajista de Arena Hash, expresó su gratitud por haber formado parte de este espectáculo denominado Cuando pienses en volver... aquí están tus amigos. Durante la conversación, el músico compartió la importancia de celebrar la vida y el legado musical de Pedro a través de este tributo, a pesar de la reticencia de su hermano hacia los homenajes.

"Yo disfruto cantando las canciones de Pedro, pero más disfruto ver la cara del público. Por la condición que mi hermano tenía no podía cantarlas, pero de alguna forma, el público ve algo de él en mí. No porque esté cantando sus canciones, sino porque soy su hermano. A mí no me gusta tomar cosas de otros artistas, salvo que haya una química aceptable natural, sino no lo hago", añadió.

El legado de Pedro Suárez-Vértiz

Con un estilo musical versátil que abrazaba el pop, rock y las baladas, Pedro Suárez-Vértiz logró conectar de manera significativa con un amplio espectro de audiencia. Más allá de su éxito en el ámbito musical, incursionó exitosamente en la producción y composición para otros artistas.

En octubre de 2020, su canción Los globos del cielo fue incluida en la lista de 25 obras maestras del rock en español por la revista Billboard, junto a clásicos de Los Prisioneros y Héroes del Silencio. En noviembre, su tema Cuando pienses en volver fue elegido para la reapertura de Machu Picchu después de la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, su vida también enfrentó desafíos. En 2011, Pedro Suárez-Vértiz fue diagnosticado con una parálisis bulbar, retirándose de los escenarios. Aunque admitió la dificultad, destacó que seguía conectado con su familia y seguidores a través de las redes sociales; y desarrolló proyectos personales como su libro autobiográfico Yo, Pedro.