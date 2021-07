Jaze se prepara para su regreso las batallas: "Combate Freestyle", nueva música y más competencias. | Fuente: Red Bull Content Pool

“Combate Freestyle” llega a Perú y tiene las expectativas a tope. Este 17 de julio veremos la primera fecha por televisión y Jaze cuenta a RPP Noticias sobre este evento que tiene un formato nuevo: Seven to Punch (enfrentamientos cortos y dinámicos, sin un fixture predeterminado).

“Eso es lo principal, pero estoy yendo tranquilo. Siempre digo que lo importante es ir a rapear, ser fiel con uno mismo y con lo que quiere transmitir y eso es lo que voy a hacer”, comentó el freestyler.

Juan Carlos Iwasaki -su nombre verdadero- conoce la victoria de cerca y sabe lo que es ser campeón ya que lo vimos ganar en la FMS Perú 2020-2021 y ahora nos representará en la FMS Internacional que se realizará en Madrid. Sin embargo, considera que es un nuevo reto porque tiene que adaptarse.

¿Está preocupado? Sí. “Combate Freestyle” ha hecho que el artista se mimetice con lo nuevo y es el 4x4 lo que le quita el sueño. Como hemos solido ver, él tiene esa destreza para rapear tres minutos seguidos, escuchar a su competidor y analizar qué le responderá, pero el Seven to Punch es un desafío.

“Eso disfruto, pero ahora es todo nuevo, es complicado. Pero estoy tranquilo, así que venga lo que venga, mantendremos esa línea que vengo llevando”, comentó Jaze.

¿Censurar el freestyle por salir en televisión?

Es una pregunta complicada. Jaze considera que si censuran el freestyle ya dejaría de ser lo que es por una simple razón. “Es estilo libre y si no eres libre de expresarte como tú quieres, no es libertad”, agregó.

Como es de conocimiento, “Combate Freestyle” llegará a nuestras pantallas por medio de Space y es un gran avance para el movimiento que se puedan televisar las competencias o los eventos.

Por ese motivo, Jaze asegura que una evolución que se está dando en todo sentido tanto en los formatos, competidores, en la manera de ver el freestyle y se tiene que respetar. Viendo la otra cara de la moneda, “hay ciertas rimas que no deberían tirarse”.

“Por mi lado, yo estoy tranquilo con lo que hago. Dudo que salga algo muy ‘cana’ para la televisión porque ya sabes, te censuran”, nos dice.

La evolución de Jaze

Los que conocimos a Jaze en las batallas y ahora en su faceta de música, nos hemos dado cuenta de que hay un camino que tiene y no tiene que ver, por eso siempre los llevó por separado. Por un lado, el freestyle para él es “cuando no tienes que atacar a nadie, solo rapear”.

Pero en las competencias, “no hacía improvisación tan pura, pero siempre pensaba en lo que iba a decir, que es normal, pero a mí me estresaba porque lo escuchaba y cada cosa que decía ya tenía un esquema de responder”.

Es así que Jaze quiso cambiar el estilo de las ‘compes’ porque quería hacer lo mismo que cuando hace freestyle. “A veces puede salirte algo bonito, otras que te sale cualquier cosa, depende de las emociones y eso es arte”, acotó.

Y así fue como lo hizo y por eso salió campeón en la primera temporada de la FMS Perú 2020-2021, esa fue su evolución, en el enfoque de cómo lo relacionaba en el escenario y ahora ve todo de otra forma. “Trato de sonar bien y hacer freestyle, con eso me voy contento”.

Jaze ofrecerá su primer concierto con público el 21 de julio en La Cúpula de las Artes e invita a los fanáticos del free que sintonicen "Combate Freestyle". | Fuente: RPP Noticias

Entre el free y la música

“El Jaze artista está en los dos, voy con la misma esencia. Siempre me meto como artista, no como deportista”, dice el músico. “Haber conocido el rap hizo que yo fusione lo que yo tenía como influencia del rock, reggae, y todo eso es gracias a mi papá que es músico”, contó.

Teniendo como influencias a The Beatles, Jaze planea hacer lo mismo que sus ídolos. “Ellos no han hecho solo rock, hicieron más y eso me gustó. Hicieron mil cosas diferentes, pero eran ellos”.

Es por eso de que no encontraremos al competidor o al freestyler porque éstos los conoció en el 2015 y la música desde que nació. “Mi papá ponía en la barriga de mi mamá la música de The Beatles”, nos cuenta entre risas.

Con solo 21 años, Jaze es un gran referente en la escena y justamente el 21 de julio, dará un concierto con público en La Cúpula de las Artes y tiene sentimientos encontrados. Aquí no solo interpretará sus temas, sino que hará freestyle, he ahí la conexión de sus dos pasiones.

“Seré un ancianito haciendo freestyle, es una manera de desahogarte, a veces dices cosas que cuando no piensas en nada y es increíble, eso tiene magia”, sostuvo.

