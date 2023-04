'Toy Lokazo' es el segundo disco de Jaze y está compuesto por ocho canciones. | Fuente: Sony Music Perú

“Esto es un proyecto para la gente que me sigue desde que inicié en el freestyle”, dijo Jaze para RPP Noticias tras presentar su segundo disco de estudio ‘Toy Lokazo’ que compone ocho canciones. Incluyendo sonidos de trap, pasando por la batería, el bajo, saxo y más, el artista de Sony Music Perú ha evolucionado musicalmente y, para este proyecto, ni el cielo fue el límite.

“Este nuevo disco tiene una esencia más raper y la gente me lo pedía. Hay gustos repartidos. Igual le puse mi toque de experimentación, es un disco de hip-hop experimental y cambia eso, el haber crecido, es irreverente, no me puse límites”, comentó.

Muchos vieron a Toy Lokazo en las competencias de FMS Perú; sin embargo, más que un alter ego, es una faceta de Juan Carlos Iwasaki, porque “tiene otra identidad sonora, es más random, más espontáneo y eso se nota a diferencia del primer disco”, agregó en referencia a ‘Personalidad 7’.

Al escuchar los ocho temas de su nueva producción, la esencia de Jaze no se ha perdido; al contrario, ha evolucionado. En su trabajo anterior, iba de un rock medio fankero hasta un trap y pop, luego un electropop, había de todo un poco. Pero en este, “es más hip-hop experimental, hay autenticidad”.

Jaze destacó 'Sektor inesperado de Marfield', el último tema de su disco Toy Lokazo ya que tiene un gran valor sentimental. | Fuente: RPP Noticias

Sus colaboraciones con Susana Baca y Micro TDH

A Jaze solo le tomó alrededor de una semana crear las canciones para su disco ‘Toy Lokazo’; sin embargo, ‘Jomalón’ fue especial, ya que escribió los versos pensando en Susana Baca y cómo su voz quedaría perfecta con la melodía.

Siendo gran fan y seguidor de la tres veces ganadora de los Grammy Latino, su sueño de compartir música se hizo realidad. Como se recuerda, Baca tiene conocimientos de hip-hop debido a que cantó con Residente, así que, cruzando los dedos, le envió el material a su equipo y le gustó.

“Me invitó a su casa en Cañete, almorzamos y pasó un tiempo y cuando se pudo, lo grabó y nos dejó maravillados a todos. El significado de esa canción no tiene descripción, no lo puedo creer. Estoy contento y agradecido con ella y con la música”, dijo Jaze al recordar ese momento.

Si bien ya tenía una colaboración con una artista nacional, hacía falta un internacional. En su carrera como freestyler conoció al rapero venezolano Micro TDH. Él lo felicitó por su canción ‘Al mango’ y ya tenía pensado en hacer música con él, "pero la conexión para que esto sucediera fui yo".

En julio de 2022, entrevistó a Micro TDH y confesó que quería trabajar con Jaze. A raíz de esta conversación, la canción ‘Tu viejita’ forma parte del disco. "Gracias a ti pudimos hacer la canción. Cuando dijo eso, me dio la carta para que esa canción naciera, tiene su parte reguetón, Micro la rompió en ese tema. Puedes darte crédito de ello". Yo, por supuesto, quedé en shock, y feliz de haber sido partícipe de ello.

Por otro lado, una de las canciones que más le tomó tiempo hacer fue ‘Sektor inesperado de Marfield’. “La escribí cuando Bianka, mi perrita, murió y me enteré después que los demás. Todos se despidieron de ella menos yo, porque yo vivo solo, me chocó, me afectó por no vivir en casa, porque ya crecí, porque pasó el tiempo y me abrumó. Fueron semanas intensas para mí emocionalmente, ya había terminado el disco a excepción de este. El titulo ya estaba, porque era un juego con mi hermano de niños y se me quedó el nombre, fue imponente y apareció. La canción significa mucho para mí”. Si bien las demás las escribió en una semana, esta le tomó meses.

El tercer disco está en camino

Aun saboreando el éxito de ‘Toy Lokazo’, Jaze no para. Ya está trabajando en su tercer disco de la mano con Sony Music Perú. “Ya tiene nombre y canciones, ya tiene todo”, comentó entre risas. Sin dejar de lado ‘No le mienta a mamá’ y ‘Las consecuencias’, el intérprete está preparando un material que trabajará en Argentina, porque vivirá allá.

Este disco de hip-hop experimental “ha sido interesante”. Además, próximamente pisará escenarios para entonar sus nuevas canciones y también las de su primer material. “Amo hacer esto, me encanta, es especial, es mucho trabajo, pero me apasiona".

Ahora que está enfocado 100 % en la música, Jaze ha dado un paso al costado de las competencias. Si bien dejó en claro que es difícil decir que es un retiro, prefiere las exhibiciones de free, ya que la gente disfruta más.

“Mi idea es hacer música y dejar que me lleve por diferentes lados. Improvisar lo haré toda la vida, competir implica tiempo. En general no me gusta competir, que sea batalla y que haya puntajes, es algo que no me gusta, así que he cerrado esa etapa”, sostuvo.

Dejando a un lado su faceta de Jaze, le da la bienvenida a Toy Lokazo donde busca consolidar su carrera artística dentro y fuera de Latinoamérica.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!