Jaze forma parte del line up del Lollapalooza Argentina 2024

El rapero Jaze representará a Perú en el Lollapalooza Argentina 2024. Este festival se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires.

Este martes, los organizadores confirmaron la lista de artistas que formarán parte de este evento que albergará a miles de personas de todo el mundo. A través de sus redes sociales, el bicampeón de la FMS Perú se mostró feliz de este logro en su carrera:

"Estamos en el Lollapalooza Argentina 2024. Dale Perú", escribió Jaze en sus historias de Instagram. Como lo había revelado el año pasado, su misión era vivir en el país del sur para seguir creciendo musicalmente y que su música se internacionalice. “Mi idea es hacer música y dejar que me lleve por diferentes lados. Improvisar lo haré toda la vida", comentó en ese entonces.

Line up del Lollapalooza Argentina 2024

Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, YSY A, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond Meduza, Cristian Castro, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Rina Sawayama, Dove Cameron, Bandalos Chinos, ZHU, Timmy Trumpet, Omar Apollo, King Gizzard & the Lizard Wizard, MK, JADEN, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia OS, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce The Veil, Bhavi, The Driver Era, Saiko, FLETCHER, FMK, BM, León Larregui, Jere Klein, Nothing but Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, GALE, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Akriila, NSQK, _Evlay (hybrid, set), Luca Bocci, Chico Blanco, Jaze, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, Fermin, ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un Verano, El Culto Casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del Mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle, Fiah Miau.

Jaze en su concierto en el Niceto Club de Buenos Aires, Argentina.Fuente: @jaze.oficial

El tercer disco está en camino

Aun saboreando el éxito de Toy Lokazo, Jaze no para. En conversación con RPP Noticias en abril de este año, nos reveló que ya está trabajando en su tercer disco de la mano con Sony Music Perú. “Ya tiene nombre y canciones, ya tiene todo”, comentó entre risas. Sin dejar de lado ‘No le mienta a mamá’ y ‘Las consecuencias’, el intérprete está preparando un material que trabajará en Argentina, porque vivirá allá.

Este disco de hip-hop experimental “ha sido interesante”. Además, próximamente pisará escenarios para entonar sus nuevas canciones y también las de su primer material. “Amo hacer esto, me encanta, es especial, es mucho trabajo, pero me apasiona".

Ahora que está enfocado 100 % en la música, Jaze ha dado un paso al costado de las competencias. Si bien dejó en claro que es difícil decir que es un retiro, prefiere las exhibiciones de free, ya que la gente disfruta más.

“Mi idea es hacer música y dejar que me lleve por diferentes lados. Improvisar lo haré toda la vida, competir implica tiempo. En general no me gusta competir, que sea batalla y que haya puntajes, es algo que no me gusta, así que he cerrado esa etapa”, sostuvo.

Dejando a un lado su faceta de Jaze, le da la bienvenida a Toy Lokazo donde busca consolidar su carrera artística dentro y fuera de Latinoamérica.