"Stick merecía más": Nekroos pide respeto para los freestylers peruanos en las competencias internacionales

Después de que se diera a conociera a los 16 freestylers que formarán parte de la final de la FMS Internacional 2024, Nekroos emitió un comunicado donde considera que no se valora el trabajo y el esfuerzo de los MC peruanos. "Nosotros normalmente no nos quejamos, le paramos de pecho y seguimos para adelante porque así nos han enseñado, pero creo que ya es momento de hacer bulla porque si no seguirán pasándonos por encima", dice al inicio del mensaje.

Según el artista, "nos tienen poco respeto internacionalmente" y todos sus compañeros -Skill y Stick- están haciendo un "gran trabajo para hacerse notar, crecer con sus carreras y sobre todo dejar a Perú en alto". Por otro lado, se refirió a su batalla contra el venezolano Letra donde él hizo referencia a su versus contra Jaze donde le quitó la máscara de Toy Lokazo.

"En lo personal, en una batalla, yo puedo esperar que cualquier contrincante me diga lo que sea, sobre cualquier tema, estoy listo para esto", acotó. Además, Nekroos se mostró en desacuerdo sobre los temas o palabras que se muestran en los formatos y recordó cuando el año pasado, le pusieron puras palabras españolas contra Blon. "Me parece que no es tan justo. No quiero pensar que hay una intención detrás, no sé quién sea el encargado de esto".

"Ya es momento de levantarnos, Stick merecía más, Skill merecía más, muchas veces yo merecí más y nunca dije nada. No justifico mi derrota, la acepto con humildad y continuo, pero no nos hagamos ciegos tampoco, ya son años donde parece que perjudican a los peruanos porque nunca dicen nada. ¡¡Las cosas tienen que ser diferentes ya!!", finalizó.

Comunicado de Nekroos después de que los representantes de Perú no llegaran a la final de la FMS Internacional 2024.Fuente: @nekroos_nside

¿Cómo fue el desempeño de los freestylers peruanos en la FMS Internacional 2024?

1. Stick vs. Mnak

Los Play Offs de la FMS Internacional 2024 fue la primera vez que se vieron las caras en ese escenario. Como se recuerda, Mnak tuvo una polémica batalla contra otro peruano, Vijay donde el español perdió; y el año pasado, Stick perdió contra Larrix. En su batalla, el peruano le hizo frente a su par y el resultado fue polémico, según los streamers Piezas y Noult, coincidieron en que mucho celebraban las barras del europeo por localía.

2. Nekroos vs. Letra

El peruano y el venezolano ya se conocen en el escenario y han batallado dos veces, ambas en la God Level. Con esta victoria, Letra lleva 11 veces sin perder. Lo que pasó en la batalla es que las rimas de Letra sobre lo que hizo Nekroos con la máscara de Jaze el año pasado hicieron estallar al público. "Tiraste muchas barras, pero te faltaron códigos", dijo.

3. Skill vs. Chang

Es la primera vez que se encuentran en una batalla individual, en 2022 hicieron pareja en una dual callejera en Perú. Skill ya participó en Vistalegre en la fase de grupos de FMS Internacional 2021. Es la primera vez que Chang va a una internacional y hacía referencia a "al mejor vino de la reserva".

¿Quiénes son los clasificados a la final de la FMS Internacional 2024?

1. Chuty (España)

2. Gazir (España)

3. Mnak (España)

4. Sweet Pain (España)

5. El Menor (Chile)

6. Acertijo (Chile)

7. Nitro (Chile)

8. Mecha (Argentina)

9. Cacha (Argentina)

10. Klan (Argentina)

11. Marithea (Colombia)

12. Valles-T (Colombia)

13. Chang (Venezuela)

14. Letra (Venezuela)

15. Lobo Estepario (México)

16. Lokillo (Colombia)

