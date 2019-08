Tony Succar se presentará en el Parque de la Exposición como parte del Culturaymi, el programa cultural de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Tony Succar puede jactarse de tener el WhatsApp de Ronaldinho. Su amistad se forjó una noche en la que, durante un concierto del percusionista peruano en Miami, el astro brasileño ─gran fanático de la salsa─ subió al escenario para felicitarlo y tocar con él. El momento quedó registrado en YouTube, la amistad había nacido.

"Agarré el teléfono, me tomé un 'selfie' con él... me dijo que es fanático de mi proyecto de Michael Jackson, conocía mi trabajo. Yo soy percusionista y sé que a él le encanta el pandero, la samba, pero no sabía que le gustaba la salsa", comenta Tony Succar a RPP Noticias.



Ronaldinho Gaucho se rinde ante el talento del percusionista peruano Tony Succar . | Fuente: Composición

El proyecto de Michael Jackson al que se refiere Tony Succar es el disco "Tributo Latino" que produjo y ejecutó el peruano junto con otros artistas del mundo como Tito Nieves, Michel Stuart, Jon Secada, así como el productor del Rey del Pop Bruce Swedien.

"[Ronaldinho y yo] nos volvimos amigos. Llegó a Miami otra vez, yo estaba tocando en el Congreso de la Salsa, lo invité y volvió a subir al escenario para acompañarme", cuenta Succar. "Tenemos una amistad muy chévere, le estoy ayudando a sacar un pander marca Ronaldinho. Él tiene una pasión por la música como por el fútbol, tiene una banda, escribe canciones... para mí es un honor", agrega.

LA NUEVA MÚSICA

Ahora, tras estar en oídos de todos gracia a su colaboración con Gian Marco y Christian Yaipén con la canción "El ritmo de mi corazón", Tony Succar intenta ser profeta en su tierra: acaba de lanzar "Más de mí", su primer disco con canciones propias luego del tributo a Michael Jackson.

"Nunca pude entrar al Perú, por alguna razón, pero lo cierto es que tampoco lo había intentado", confiesa Succar, quien ha construido su carrera prácticamente fuera de nuestro país.

En entrevista con el programa "Encendidos", asegura que un ejemplo a seguir es Álex Acuña, el percusionista peruano más importante. "Quisiera llegar a tener solo una pisca del talento que tiene él", comenta Tony Succar.

El inicio es auspicioso, el primer sencillo de este disco fue el que alcanzó la nominación al Grammy Latino. Por lo pronto, es un hecho que seguiremos escuchando el nombre (y el sonido) de Tony Succar.

EL DATO

Tony Succar se presentará este sábado 3 de agosto en el anfiteatro del Parque de la Exposición como parte del Culturaymi. El programa empieza a las 5:30 p.m. y el percusionista cerrará la noche. El ingreso es libre.