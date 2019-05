La Lá presenta su nuevo videoclip "La Felicidad". | Fuente: Instagram

Los que conocen a Giovanna Núñez saben que no le gusta el frío, las injusticias ni el machismo. Desde que empezó a hacer música y lanzó “Rosa”, su disco debut, parece haber caminado parejo con una consigna: hacer música desde la honestidad y ser consecuente con lo que cree. Y parece que lo está logrando.

La Lá es el nombre artístico de la cantautora limeña que cautiva al público peruano e iberoamericano con su cálida voz y originales composiciones, pero ella no es una artista cualquiera: tiene voz para cantar y voz para denunciar la desigualdad que cree, todavía existe, entre hombres y mujeres, especialmente en el universo de la música. Su nuevo video, “La Felicidad”, es una prueba sensible y hermosa de ello.

¿Cómo es ser mujer y hacer música en el Perú?

Es muy difícil. Tienes que toparte con los complejos de muchas personas (hombres, en su mayoría) para poder ejercer tu carrera sin coincidir con los estereotipos que no te permiten hacer cosas. Supuestamente una mujer no compone, no produce, no sabe de sonido, no sabe nada, entonces no te permiten hacer las cosas que sí sabes hacer.

Me dices que esta serie de prejuicios viene sobre todo de hombres. Comparto esta idea contigo pero me digas por qué lo crees así.

Creo que entre mujeres sabemos muy bien qué cosas podemos hacer y no sospechamos de nuestras capacidades, sobre todo en el ambiente de la música porque todas, de alguna manera, hemos tenido que luchar contra muchos prejuicios, pero hay una costumbre extendida de muchos hombres de tratarnos como tontas, o que solamente servimos para adornar. No sé por qué no se han superado esas personas porque ya es evidente. Ahorita el grupo de compositores y músicos locales, en su mayoría, está compuesto por mujeres y hay ingenieras de sonido, hay mujeres en todos los rubros de la industria musical. Entonces, creo que es una manera reaccionaria de mantener un lugar que ya no es vigente.

Háblanos sobre tu nuevo videoclip de la canción “La felicidad”.

Bueno, la felicidad es un videoclip de Claudia Chávez. La idea del video, la dirección y el guion son totalmente de ella. Es un video que trata de retratar diferentes estampas que son muy universales dentro de la vida de las mujeres, creo que podemos decir, de las mujeres en general -del mundo-, en tres diferentes edades para tratar de abarcar la empatía de muchas mujeres. Y lo que muestra son contextos comunes cotidianos de nuestra sociedad, que son recontra naturales y no son necesariamente los espacios más plenos para nosotras. Lo que hace este video, muy inteligentemente y muy sensiblemente, es cambiar esta situación a través del arte, a través de la danza, del movimiento. Lograr esa plenitud, esa expansión. Creo que eso es también lo que quiere decir la autora: que el arte es una herramienta para sanar, eso creo que es lo más bello de ese video.

Háblanos sobre la letra de la canción

Esta canción tomó inspiración de varias cosas, pero una de las más importantes fue la muerte de mi mamá. Cuando mi mamá murió yo sentí que todos los elementos, los condimentos de la relación humana que están teñidos por hechos, por acontecimientos, por anécdotas desaparecieron y solamente quedaba el amor. Inmenso, infinito, sin ningún contexto más que esa inmensidad. Hubo otros elementos que también participaron en la creación de esa canción pero, para mí, lo que esa canción quiere expresar es que hay un desarrollo en la vida que puede tener muchas formas y un roce con las personas que queremos. Que puede tener muchas formas e impactarnos de muchas maneras, pero hay una liberación en el amor. Eso es lo que siento que esa canción quiere expresar; sobre todo una liberación.

En una de las escenas del video se puede ver a mujer que está sentada en medio de una sala con su bebé y está… realmente agobiada. ¿Cuál es tu postura con respecto a la maternidad libre y a que tengamos la opción de decidir sobre nuestro cuerpo?

Yo creo que cada ser humano tiene que ser libre de decidir lo que quiere hacer con su vida y, cuando la gente que tiene miedo de que el aborto se vuelva un deporte, me parece que es gente que no es consciente de que tanto el embarazo como el aborto son procesos muy dramáticos y drásticos para una mujer y que no se va a volver un deporte. Si una mujer aborta posiblemente es porque tiene una coyuntura personal y vital que nadie más puede juzgar y que la lleva a eso. Voy a lo mismo: cada ser humano es un mundo y no podemos estigmatizar al otro y hacer del otro una caricatura, un arquetipo. Tenemos que tratar de ser más humanos y acercarnos a los otros y a las realidades de cada persona, respetarlas. Yo no puedo juzgar a nadie por tomar las decisiones que le hacen bien a su vida.

Por RPP han pasado muchas mujeres que hacen música en el Perú y algo en común que tienen todas es que tienen como referente a LaLá. Lorena Blume, Nuria Saba, Naïa Valdez…

Qué gracioso, qué lindas. Nunca hubiera pensado que eso iba a suceder… me lo dices y me parece muy gracioso, porque a Lorena yo le hago chiqui bullying (ríe). Como es jovencita, yo le hago bromas con eso. Es mi amiga, es gente que yo conozco que está en mi entorno. Me da risa que hayan dicho eso, pero me parece lindo también.

Hablando de todas estas mujeres que hacen música. ¿Por qué crees que es importante que se generen espacios para que ellas puedan compartir su música?

Creo que es lo justo; no es ningún favor. Simplemente hay que quitarse un poco (bastante) este deseo de poder sobre las mujeres y de vernos en un lugar que no nos representa. Nosotras no somos adornos, no somos coristas -aunque el corista es lindo también- pero simplemente es lo que corresponde.

Tomaste la decisión de no presentarte en la Feria Perú Independiente 2019 tras las dos denuncias por violencia física y psicológica que aparecieron en contra del vocalista de “La nueva invasión”, Luis Antonio Vicente.

Mi decisión de no tocar, por más de que yo personalmente si le crea a la persona que se manifestó porque la conozco y me parece que es totalmente cierto y la apoyo, fue por el gesto del festival de decir primero: “No tocan porque les creemos a estas mujeres” y luego los subieron. Entonces, su mensaje es: aun sabiendo que esto ha sucedido no nos importa, por eso yo no toqué, porque había un mensaje ahí que desestimaba el padecimiento de estas mujeres. Luego se explicaron, se excusaron. Lo que yo entendí es que hubo muchas personas amenazándolos con denunciarlos a Indecopi y, claro, uno puede decir “un idealista puro no reacciona ante esas cosas”, pero yo en verdad pienso… son dos seres humanos, una familia, imagínate que te pidan devuelve, no sé, 20 mil soles o más, entonces sí me pongo en el lugar de cada persona y no me atrevo, realmente, a hacer de mí un juez de gente que no conozco. Y, entre más conozcas alguien, más podrás acercarte a su dolor y a su bienestar.

¿Qué proyectos alistas para este 2019?

Hemos lanzado ahorita el video “La Felicidad”, yo tengo un video que también voy a estrenar dentro de poco, todo a su tiempo. He terminado de componer mi tercer disco y voy a empezar a tocarlo pronto. Tenemos una fecha: el 14 de junio, en El Gato Tulipán para tocar este disco nuevo que todavía no está grabado pero ya voy a empezar a tocar...