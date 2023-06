"Hembra", el disco más exitoso de Libido, es editado por primera vez en vinilo

Producido por el músico argentino Tweety González, quien trabajó con Soda Stereo y Fito Páez, “Hembra” fue el primer trabajo de Libido hecho en el extranjero y el que le abrió las puertas de un éxito arrollador a nivel nacional.

"Fue un paso natural en la evolución de la banda. Gracias a Tweety en la producción y la experiencia de ir a Buenos Aires, crecimos en varios aspectos musicales. Su guía nos empujó a encontrar la esencia de nuestro sonido de la mano de muy buenas canciones que habíamos creado en los primeros años de formación del grupo", comentó Toño Jáuregui, bajista fundador de la banda y creador de varios éxitos incluidos en este álbum.

Grabado en los míticos estudios Panda de la capital argentina, “Hembra” incluye varios hits en la historia de Libido, como “Tres”, “Respirando”, “Hembra”, “En esta habitación” y “No voy a verte más”, que sonaron con insistencia en las radios locales y trascendió nuestras fronteras para tener presencia en emisoras de Argentina, Chile, México, Bolivia y hasta en Estados Unidos, donde la banda tocó por primera vez, gracias a la promoción de este trabajo discográfico.

Con "Hembra", Libido alcanzó la popularidad con canciones como "No voy a verte más", "Tres" y "En esta habitación".

"Hembra" en vinilo

Pero la herramienta que ayudó a masificar a Libido y a las canciones de “Hembra”, y por consiguiente a las de su álbum debut, fue su ingreso a la programación de MTV, donde ocupó los primeros puestos de sus listas de éxitos durante varias semanas. El cuarteto limeño gozó de tanto éxito en este canal que fue nominado a los MTV Music Awards Latinoamérica 2002, ganando en el rubro de “Mejor Artista Sur-Oeste”, imponiéndose a Los Prisioneros, La Ley y Los Bunkers.

“Considero que ‘Hembra’ es un disco fundamental para el rock latinoamericano. Si no fuese por la falta de industria musical en nuestro país, estaría considerado entre los mejores del rock en español. Por eso la versión en vinilo abre un mundo nuevo de sonidos para el oyente que la tecnología digital aún no ha logrado. De cierta forma, es una muestra de lo más cerca que uno puede estar al sonido real de la banda, porque fue grabado en vivo con equipos analógicos”, señaló Toño Jáuregui.

La versión en vinilo de “Hembra” fue fabricado por CD Plast y está disponible en las principales tiendas de discos de Lima, como Imperio Records (Lince), Discos Eternos (Miraflores), The Noise Music Store (Galerías Brasil, Jesús María), Lazy It Is (Miraflores), Vinilos.Pe (Miraflores), entre otras. Su tiraje es limitado y se puede conseguir en el tradicional disco de color negro, en una edición limitada de color verde y una exclusiva de color amarillo.