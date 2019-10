We The Lion saltó a la fama gracias a su canción "One Love".

Una banda peruana se lucirá en el escenario de la versión chilena del mítico Lollapalooza. We The Lion, grupo conformado por Luis Buckley, Alonso Briceño y Paul Schabauer fue anunciado como parte del cartel de la edición 2020 del festival.

El Lollapalooza 2020 -que se realizará en Santiago de Chile a finales de marzo próximo- tendrá como cabezas de festival a Guns N' Roses, The Strokes, Travis Scott, Lana del Rey y Gwen Stefani.

Los integrantes de We The Lion se mostraron felices por este hecho, que ellos consideran un reconocimiento a la música peruana.

"Estamos felices y sorprendidos, pero llenos de emoción por lo que se viene. Tenemos muchas ganas de sonar fuerte allá, representar bien al Perú con un gran show y vivir la experiencia lo mejor posible. Esperamos que, para las siguientes ediciones, se le dé la oportunidad a más bandas peruanas que tienen mucho que ofrecer musicalmente", manifestaron los integrantes de We The Lion.

We The Lion acaba de lanzar su segundo disco llamado "Kismet", del cual se desprende en single "When Life Began". "Las nuevas canciones de 'Kismet' vendrán acompañadas de visuales conceptuales y esperamos contagiar al público con esta energía. Los headliners del festival son bandas enormes con mucha experiencia y hacen shows espectaculares y trataremos de que nuestra presentación no se quede atrás", agregaron los integrantes en un comunicado.